Такси для женщин в Германии: необходимость или ненужный сервис?

В Мангейме планируют запустить сервис "такси для женщин". Если инициатива получит одобрение, на этот проект город потратит 25 тысяч евро. Сервис рассчитан на представительниц прекрасного пола (от 14 лет и старше), которые чувствуют себя некомфортно в темное время суток и не хотят добираться домой в одиночестве.

Как работают женские такси

Идея не нова. В некоторых городах Германии эта услуга существует уже с 1990-х. В Ганновере, где женские такси работают с 1994 года, поездки субсидируются из бюджета: поездку частично оплачивает сама женщина, частично (пять евро от общей суммы) - город. На официальном сайте Ганновера сказано, что сервис существует для "безопасности, а также субъективного чувства безопасности". Интересно, что пользуются такими такси не только студентки после вечеринок, как можно было бы предположить: пятая часть всех пассажирок - старше 50 лет.

В Гейдельберге женские такси работают с 1992 года. Время заказа таких такси - с 22.00 до 6.00. Но женщины старше 60 лет могут воспользоваться этой услугой раньше: уже с 20.00. На все поездки - фиксированный тариф: семь евро. Но время ожидания оплачивает сама пассажирка. Сервис доступен только в пределах города. Если в такси едут сразу несколько девушек, цена не увеличивается. В конце поездки водитель (по просьбе) может проводить до двери или подождать в машине, пока пассажирка не зайдет в дом.

Недостатки такси для женщин

Такой сервис кажется идеальным, но воспользоваться им смогут не все. Да и спонтанно вызвать такси не получится: чтобы совершить поездку по Гейдельбергу, нужно заранее купить купоны в городской администрации, подтвердив свою местную прописку. Получается, если девушка приезжает из другого города к друзьям, вызвать такое такси она не сможет. К тому же женское такси - это не отдельная фирма со специально обученными водителями. Заказ поступает в центральную городскую службу.

По словам главы Ведомства по по вопросам гендерного равенства Гейдельберга Дёрте Домциг (Dörthe Domzig), опросы подтверждают, что девушки обычно не ходят на вечеринки, если не знают, как потом будут добираться до дома. Женские такси помогают решить эту проблему. В 2018 году этим сервисом в Гейдельберге воспользовались девять тысяч человек. "Рекордное количество поездок было в 2002 году: тогда зарегистрировали более 31 тысячи пассажирок", - рассказала эксперт в интервью DW.

Есть женские такси и во Фрайбурге. Появились они там впервые в 1991 году, но в 2003-м "лавочку" прикрыли из-за непопулярности сервиса. Однако после резонансного убийства студентки в декабре 2016 года городские власти решили снова предложить девушкам и женщинам альтернативную возможность добираться домой вечером или ночью - не на велосипеде и не пешком, а в сопровождении водителя. Надо заметить, услуга там, как и прежде, не особенно популярна: около 20 заказов в месяц. Сервис критикуют за организацию: водители ездят только по определенным маршрутам и лишь три раза в неделю - по пятницам, субботам и воскресеньям, когда и так всю ночь ходят трамваи. Заказать машину к бару или к остановке тоже не получится, так как всех пассажиров собирают в центральном районе и развозят по четырем направлениям. Жительницы Фрайбурга просят изменить эту систему по примеру других немецких городов.

Смотрите также:

Художники выступили против насилия Борьба за жизнь 25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

Художники выступили против насилия Холодное оружие Палки, ножи, бутылки - объекты снимков фотографа Дирка Дэмлова (Dirk Dähmlow). В серии под названием "Называть вещи своими именами" запечатлены орудия издевательств над женщинами из Германии, России, Бразилии, Индии, Эфиопии, Замбии и Буркина-Фасо.

Художники выступили против насилия Сто тысяч в год По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

Художники выступили против насилия Знакомые преступники В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

Художники выступили против насилия Тревожный сигнал К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

Художники выступили против насилия Незаменимая поддержка До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь. Автор: Ксения Сафронова



Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"