Тайны Стоунхенджа и его аналогов в России, Германии, Швеции (фотогалерея)

Загадочные аналоги Стоунхенджа

Тархатинский мегалитический комплекс

Еще один российский "стоунхендж" расположен на Алтае. Тархатинский мегалитический комплекс на реке Катунь так часто и называют: "Алтайский Стоунхендж". Он находится примерно в 20 километрах к юго-западу от села Кош-Агач. Возраст древнего культового памятника определили по рисункам на некоторых из камней. Камни поставили в бронзовом веке, примерно три тысячи лет назад.