Тайны Стоунхенджа и его аналогов в России, Германии, Швеции (фотогалерея)

Знаменитый Стоунхендж - далеко не единственный на Земле каменный культовый комплекс, насчитывающий многие тысячи лет. И не единственный, тайны которого не разгаданы до сих пор.
В отличие от мегалитов в Стоунхендже, эти каменные исполины появились здесь в Вестфалии вполне естественным образом - поднялись ввысь под воздействием тектонических сил.
В Германии проходит выставка, посвященная раскопкам на реке Толлензе. Ученые считают это место самым старым полем боя в Европе. Экспозиция меняет наши представления о бронзовом веке.
Гигантские изображения в пустыне Наска в Перу видны только с большой высоты. Кто должен был их увидеть? Это лишь одна из загадок цивилизации Наска (II до н. э. - VI век н. э.).
Кто первым изобрел письменность? Были ли это шумеры, как считалось до сих пор, или европейцы? Новая археологическая находка может подкрепить приоритет Старого Света.
Десять тысяч лет одной рыбацкой деревушки на Боденском озере.