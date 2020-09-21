 Тайны Стоунхенджа и его аналогов в России, Германии, Швеции (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.09.2020

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Культура и стиль жизни

Тайны Стоунхенджа и его аналогов в России, Германии, Швеции (фотогалерея)

Знаменитый Стоунхендж - далеко не единственный на Земле каменный культовый комплекс, насчитывающий многие тысячи лет. И не единственный, тайны которого не разгаданы до сих пор.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Стоунхендж

    Главная тайна Стоунхенджа - самого знаменитого в мире каменного кромлеха (культового сооружения из вертикально поставленных по окружности огромных камней) - до сих пор не разгадана. Это настоящее чудо инженерного искусства каменного века. Но для чего служил этот монумент, поставленный в английском графстве Уилтшир тысячи лет назад?

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Стоунхендж

    Около 20 тонн весит каждая из 80 каменных глыб, высота которых составляет до 7 метров. Совершались ли здесь кровавые ритуалы с человеческими жертвами? Короновали ли древних вождей? Молились неизвестным богам? Или Стоунхендж служил своеобразной обсерваторией?

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Кольцо Бродгара

    Спустя примерно пять веков после того, как появился Стоунхендж, на одном из Оркнейских островов в сегодняшней Шотландии появилось еще одно культовое сооружение - Кольцо (или Круг) Бродгара. Окружность диаметром 104 метра опоясывали 60 мегалитов - каменных глыб. До наших дней дошло 27 из них. Скорее всего, Кольцо Бродгара служило для астрономических наблюдений. Но это не единственная гипотеза.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Ахуновские менгиры

    Древней обсерваторией с каменным календарем были, возможно, и так называемые Ахуновские менгиры - каменный комплекс примерно в километре от башкирской деревни Ахуново, памятник космологической архитектуры. Точный возраст его неизвестен, но это многие тысячи лет.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Тархатинский мегалитический комплекс

    Еще один российский "стоунхендж" расположен на Алтае. Тархатинский мегалитический комплекс на реке Катунь так часто и называют: "Алтайский Стоунхендж". Он находится примерно в 20 километрах к юго-западу от села Кош-Агач. Возраст древнего культового памятника определили по рисункам на некоторых из камней. Камни поставили в бронзовом веке, примерно три тысячи лет назад.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Карнакские камни

    Более трех тысяч мегалитов включает самый большой в мире мегалитический комплекс близ города Карнака во французской Бретани. Это монолиты, высеченные из скал и установленные здесь 3-4 тысячи лет назад, дольмены (погребальные плиты), курганы и упорядоченные ряды менгиров. Согласно бретонской легенде, наставник короля Артура волшебник Мерлин превратил в камни римских легионеров.

  • Стоунхедж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Каменная ладья в Швеции

    Каменная ладья - это древнее захоронение. В Скандинавии много погребальных монументов в виде вертикально поставленных камней, которые образуют очертания ладьи, корабля. Так викинги отправляли мертвых в последнее плаванье. Одно из самых известных захоронений - Але стенар на юге Швеции, на холме, возвышающимся над морем: 67 м в длину и 19 м в ширину. Отдельные камни весят более полутора тонн.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Исполины Экстернштайне

    Самые известные немецкие мегалиты находятся в Тевтобургском лесу. Это Экстернштайне. В отличие от Стоунхенджа, каменных ладей Скандинавии и мегалитов Карнака каменные исполины Экстернштайне - естественного происхождения. Но и они были культовым местом для древних язычников. А сегодня - одна из популярнейших природных достопримечательностей Германии.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Танцующие камни

    Четыре окружности близ деревни Бойтин в Мекленбурге-Передней Померании, образованные вертикально поставленными валунами, местные жители давным-давно прозвали "Танцующими камнями". Археологи установили, что эти менгиры были календарем эпохи неолита, причем один из четырех кругов соответствовал високостному году.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Каменные идолы острова Пасхи

    Мегалиты - это не только каменные памятники далекого прошлого. Знаменитые идолы Моаи полинезийцы установили на острове Пасхи в Тихом океане между 1250-м и 1500-м годами, то есть, по сравнению со Стоунхенджем и другими менгирами бронзового или железного веков, - относительно недавно. До нас дошло 887 гигантских каменных статуй.

    Автор: Сюзанне Кордс, Ефим Шуман


  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Стоунхендж

    Главная тайна Стоунхенджа - самого знаменитого в мире каменного кромлеха (культового сооружения из вертикально поставленных по окружности огромных камней) - до сих пор не разгадана. Это настоящее чудо инженерного искусства каменного века. Но для чего служил этот монумент, поставленный в английском графстве Уилтшир тысячи лет назад?

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Стоунхендж

    Около 20 тонн весит каждая из 80 каменных глыб, высота которых составляет до 7 метров. Совершались ли здесь кровавые ритуалы с человеческими жертвами? Короновали ли древних вождей? Молились неизвестным богам? Или Стоунхендж служил своеобразной обсерваторией?

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Кольцо Бродгара

    Спустя примерно пять веков после того, как появился Стоунхендж, на одном из Оркнейских островов в сегодняшней Шотландии появилось еще одно культовое сооружение - Кольцо (или Круг) Бродгара. Окружность диаметром 104 метра опоясывали 60 мегалитов - каменных глыб. До наших дней дошло 27 из них. Скорее всего, Кольцо Бродгара служило для астрономических наблюдений. Но это не единственная гипотеза.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Ахуновские менгиры

    Древней обсерваторией с каменным календарем были, возможно, и так называемые Ахуновские менгиры - каменный комплекс примерно в километре от башкирской деревни Ахуново, памятник космологической архитектуры. Точный возраст его неизвестен, но это многие тысячи лет.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Тархатинский мегалитический комплекс

    Еще один российский "стоунхендж" расположен на Алтае. Тархатинский мегалитический комплекс на реке Катунь так часто и называют: "Алтайский Стоунхендж". Он находится примерно в 20 километрах к юго-западу от села Кош-Агач. Возраст древнего культового памятника определили по рисункам на некоторых из камней. Камни поставили в бронзовом веке, примерно три тысячи лет назад.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Карнакские камни

    Более трех тысяч мегалитов включает самый большой в мире мегалитический комплекс близ города Карнака во французской Бретани. Это монолиты, высеченные из скал и установленные здесь 3-4 тысячи лет назад, дольмены (погребальные плиты), курганы и упорядоченные ряды менгиров. Согласно бретонской легенде, наставник короля Артура волшебник Мерлин превратил в камни римских легионеров.

  • Стоунхедж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Каменная ладья в Швеции

    Каменная ладья - это древнее захоронение. В Скандинавии много погребальных монументов в виде вертикально поставленных камней, которые образуют очертания ладьи, корабля. Так викинги отправляли мертвых в последнее плаванье. Одно из самых известных захоронений - Але стенар на юге Швеции, на холме, возвышающимся над морем: 67 м в длину и 19 м в ширину. Отдельные камни весят более полутора тонн.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Исполины Экстернштайне

    Самые известные немецкие мегалиты находятся в Тевтобургском лесу. Это Экстернштайне. В отличие от Стоунхенджа, каменных ладей Скандинавии и мегалитов Карнака каменные исполины Экстернштайне - естественного происхождения. Но и они были культовым местом для древних язычников. А сегодня - одна из популярнейших природных достопримечательностей Германии.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Танцующие камни

    Четыре окружности близ деревни Бойтин в Мекленбурге-Передней Померании, образованные вертикально поставленными валунами, местные жители давным-давно прозвали "Танцующими камнями". Археологи установили, что эти менгиры были календарем эпохи неолита, причем один из четырех кругов соответствовал високостному году.

  • Стоунхендж и его аналоги

    Загадочные аналоги Стоунхенджа

    Каменные идолы острова Пасхи

    Мегалиты - это не только каменные памятники далекого прошлого. Знаменитые идолы Моаи полинезийцы установили на острове Пасхи в Тихом океане между 1250-м и 1500-м годами, то есть, по сравнению со Стоунхенджем и другими менгирами бронзового или железного веков, - относительно недавно. До нас дошло 887 гигантских каменных статуй.

    Автор: Сюзанне Кордс, Ефим Шуман


  

Контекст

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Загадочные аналоги Стоунхенджа

Стоунхендж - не единственный на Земле каменный культовый комплекс, насчитывающий многие тысячи лет. И не единственный, тайны которого не разгаданы до сих пор.  

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Загадочные аналоги Стоунхенджа 21.09.2020

Стоунхендж - не единственный на Земле каменный культовый комплекс, насчитывающий многие тысячи лет. И не единственный, тайны которого не разгаданы до сих пор.

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