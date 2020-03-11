 Тайвань не пригласили во Всемирную ассамблею здравоохранения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2020

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Мир

Тайвань не пригласили во Всемирную ассамблею здравоохранения

Несмотря на просьбу ряда стран, Тайвань не получил приглашения на заседание высшего органа ВОЗ. Ранее Тайвань продемонстрировал успех в борьбе с коронавирусом.

Дезинфекция улиц на Тайване

Дезинфекция улиц на Тайване, март 2020 года

Власти Тайваня резко критикуют недопуск к участию во Всемирной ассамблее здравоохранения, высшего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил в понедельник, 18 мая, что его ведомство выражает "глубокое сожаление и сильное недовольство" в связи с тем, что Секретариат ВОЗ "поддался давлению китайского правительства и продолжает игнорировать право на здоровье 23-милионного населения" острова, передает информагентство Reuters.

Вместе с тем Ву отметил, что эта ситуация будет обсуждаться в ВОЗ позже, так как сейчас страны-члены организации должны "использовать ограниченное время, чтобы сконцентрировать усилия на поисках пути для сдерживания" пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По словам министра, дипломатические союзники Тайваня уже согласились вернуться к теме его роли в структуре ВОЗ позднее в 2020 году, когда встречи в рамках организации будут проходить в том же формате, что и до пандемии.

Министр здравоохранения Тайваня Чэнь Ши-Чун

Министр здравоохранения Тайваня Чэнь Ши-Чун

Министр здравоохранения Чэнь Ши-Чун выразил сожаление в связи с тем, что Тайваню не удастся поделиться своим опытом в борьбе с коронавирусом с другими странами, передает информагенство dpa. Ранее Тайваню удалось достичь успехов в борьбе с пандемией - здесь было зафиксировано всего около 400 случаев заражения и семь смертей от последствий заболевания.

Всемирная ассамблея здравоохранения проходит виртуально

Провинция Тайвань заявила об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году, но не объявляла государственной независимости. С тех пор Пекин считает ее "мятежной провинцией" и призывает к воссоединению на своих условиях, параллельно проводя политику дипломатической изоляции Тайбэя.

73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходит с 18 по 19 мая, из-за пандемии коронавируса представители 194 стран-членов ВОЗ принимают участие по видеосвязи. C 2009 по 2016 год Тайвань участвовал в ассамблее в качестве наблюдателя, после чего Китай заблокировал продление этого статуса. Ряд стран, в том числе США выступали за возобновление участия Тайваня в заседании высшего органа ВОЗ, сообщает AFP.

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    Автор: Владимир Дорохов


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