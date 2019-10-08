Таблетки для защиты от ВИЧ: когда их выписывают в Германии

С 1 сентября жители Германии могут получить препарат для защиты от ВИЧ по медицинской страховке. Пока таблетки ПрЭП (предэкспозиционная профилактика)не оплачивали немецкие больничные кассы, в стране их уже принимали около 10 тысяч человек. Так как лекарство было дорогим, многие неофициально заказывали его из других стран и не всегда принимали его под наблюдением врача. Теперь ситуация изменится.

Кому выписывают ПрЭП в первую очередь?

В группу риска инфицирования ВИЧ входят гомосексуальные мужчины, люди, принимающие инъекционные наркотики, партнеры ВИЧ-положительных людей, которые еще не начали принимать терапию, а также те, кто занимается незащищенным сексом. В теории рецепт на ПрЭП может потребовать каждый, но окончательное решение принимает врач: он оценивает риск заражения у конкретного пациента. Страховой компании невыгодно оплачивать препарат всем желающим.

Таблетки могут защитить от ВИЧ?

Доконтактная профилактика не гарантирует стопроцентную защиту от ВИЧ, но ее эффективность сравнима с презервативами (по данным исследований, риск заражения при ежедневном приеме - меньше 1%). При этом стоит помнить, что препарат не предохраняет от других заболеваний, передающихся половым путем. "Волшебной таблетки не существует. Но ПрЭп - очень действенное средство. Можно защититься от ВИЧ, если регулярно принимать этот медикамент. Это научно доказано", - заверил в интервью DW Хольгер Вихт (Holger Wicht) из немецкой некоммерческой организации помощи больным СПИДом Deutsche AIDS Hilfe. Таблетки защищают во всех ситуациях, когда можно заразиться ВИЧ: незащищенном половом акте, приеме инъекционных наркотиков, медицинских процедурах.

Почему эта профилактика ВИЧ стала бесплатной только сейчас?

Раньше в Германии на рынке был только один запатентованный препарат Truvada, за который желающим приходилось платить более 800 евро в месяц (плюс постоянный контроль врачей). Он не входил в страховку. По мнению источников DW, при небольшой себестоимости и недорогом производстве цена была завышена в десятки раз. Понятно, что за такие деньги препарат официально могли себе позволить лишь единицы. В 2018 году его патент истек, и на немецком рынке появились дженерики стоимостью 30-50 евро, которую теперь покрывают страховые компании.

"Несколько лет назад я впервые услышал о ПрЭП. Тогда я наблюдался в клинике, специализирующейся на ВИЧ. Доктор сказал мне, что может официально выписать рецепт на Truvada за 820 евро, либо я должен сам узнать на одном сайте, как заказать ПрЭП по приемлемой цене из-за границы. Напрямую доставка из Азии в Германию была невозможна из-за патентной защиты, но ничто не запрещало заказать препарат в Лондон, а потом переслать его сюда", - рассказал в интервью DW Сергей Губанов из Берлина. Мужчина принимает лекарство с 2017 года с перерывами. В сентябре он получил официальный рецепт и теперь должен платить только по 10 евро каждые три месяца.

Как можно получить таблетки доконтактной профилактики?

Чтобы получить лекарство, нужно обратиться не к обычному терапевту, а к специалисту по ВИЧ (полный список таких врачей в Германии можно найти на сайте профобъединения dagnä). После того как доктор оценит все риски, пациент должен сдать анализы на ВИЧ, венерические заболевания, гепатит B и проверить работу почек. Обычно после первой консультации ПрЭП выписывают только на один месяц и приглашают на повторный прием для контрольной сдачи анализов. Если пациента все устраивает, в следующий раз нужно появиться у врача через три месяца. Существуют две схемы приема: постоянная и в конкретной ситуации.

"У медикамента практически нет побочных эффектов. Большинство с ними не сталкиваются или переносят в легкой форме. В начале могут быть головные боли, тошнота или проблемы с ЖКТ, но обычно это проходит само собой. Если жалобы остаются, их можно подкорректировать другими лекарствами. Но вообще этот препарат был выбран для профилактики ВИЧ, потому что он хорошо переносится", - пояснил Хольгер Вихт. Кроме того, действие лекарства не снижается во время приема алкоголя или наркотиков.

Сергей не столкнулся с побочными эффектами, но считает, что сложности с ПрЭП в Германии все-таки есть: "В маленьких населенных пунктах труднее найти врача-специалиста по ВИЧ, чтобы получить рецепт. Так моему знакомому приходится ездить в Гамбург за рецептом, потому что в его городе на юге страны таких врачей только двое, и к ним сложно попасть. Пока в Германии не так много специалистов, которые имеют право выписывать эти таблетки".

Почему профилактика ВИЧ - это выгодно?

По прогнозам до 2030 года в Германии могут предотвратить 21 тысяч заражений. Для системы здравоохранения Германии ПрЭП - очень выгодное вложение. Сейчас ВИЧ-положительные люди получают терапию стоимостью около 20 тысяч евро в месяц. Поэтому препарат для профилактики за 30-50 евро в месяц может сократить не только число заражений, но и дальнейшие расходы. Таблетки используются во Франции, Великобритании, Норвегии и США. Опыт этих стран подтверждает немецкие прогнозы.

Важно, чтобы группы риска чувствовали себя защищенно, если будут следовать всем инструкциям. Пока ПрЭП - единственная альтернатива, которая действует вне зависимости от сексуального поведения. "Что изменилось во время приема ПрЭП? На самом деле, ничего: я не стал больше или меньше заниматься сексом, не начал вдруг употреблять инъекционные наркотики - для меня это неприемлемый вариант. Но когда я сдавал тест, раньше мне было тревожно и немного страшно, хоть с ВИЧ и можно жить. Сейчас я стал более спокойным и расслабленным. Мне стало легче жить. Я много лет работал страховым агентом в России и одно из правил продажи страховки - это рассказ о том, что вы покупаете уверенность. Если завтра что-то произойдет, вы не окажетесь в беде. ПрЭП для меня - такое же вложение, как и страховка Покупая препарат самостоятельно с 2017 года, я платил за свое спокойствие и снижение рисков", - считает Сергей.

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