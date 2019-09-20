С футболистом Мамаевым расторгли контракт

Футболист Павел Мамаев, освобожденный в начале сентября по УДО, и клуб "Краснодар", за который он выступал ранее, оформили расторжение контракта по обоюдному согласию. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила пресс-служба "Краснодара". "Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся", - говорится в заявлении клуба. "Краснодар" также подчеркнул, что в дальнейшем не намерен "давать никаких комментариев по этому вопросу".

Ранее в пятницу осужденного и освобожденного одновременно с Мамаевым футболиста Александра Кокорина его клуб, санкт-петербургский "Зенит", не смог заявить для участия в текущем чемпионате России. Российский футбольный союз (РФС) отказал "Зениту" во внесении нападающего в заявку вне регистрационного периода. Теперь Кокорин, контракт с которым был заключен "Зенитом" до конца сезона 2019-2020 годов, будет заявлен только во время зимнего перерыва.

Наказаны за две драки

17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные по резонансному делу о драках в центре Москвы, вышли из исправительной колонии в Белгородской области, где они отбывали наказание за две драки. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение об их условно-досрочном освобождении.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы, а полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам. Фигуранты лишь частично признали свою вину.

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