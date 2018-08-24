 С момента теракта в Берлине ФРГ выслала более 100 исламистов | Новости из Германии о Германии | DW | 25.08.2018

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Германия

С момента теракта в Берлине ФРГ выслала более 100 исламистов

Среди высланных из Германии исламистов были выходцы из Туниса, Алжира, Турции и России. От большинства из них, однако, не исходила угроза совершения теракта.

Высылка из ФРГ лиц, которым отказали в убежище

Высылка из ФРГ лиц, которым отказали в убежище

Германские власти выслали из ФРГ 123 радикальных исламиста в период с декабря 2016 года, когда 24-летний тунисец Анис Амри совершил теракт на рождественском базаре в Берлине. Об этом в субботу, 25 августа, сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным издания, речь шла, главным образом, о выходцах из Туниса, Алжира, Турции, России, Нигерии и Ливана. В числе депортированных были, в частности, исламисты, потенциально представляющие угрозу общественной безопасности, мелкие правонарушители, со стороны которых правоохранительные органы видели возможность радикализации, а также лица, уже попадавшие в поле зрения полиции.

В то же время среди депортированных практически не было тех, кто подпадал под действие параграфа 58а германского закона о пребывании иностранных граждан. В нем, в частности, говорится о высылке с целью "предотвращения особой угрозы для безопасности ФРГ или угрозы теракта".  

Пункт о депортации предполагаемых радикалов из числа иностранцев был включен в германский закон о миграции после терактов в США 11 сентября 2001 года. Регулярно применять его, однако, стали лишь после атаки Амри в германской столице.

Тесные связи с ИГ

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В декабре 2016 года на рождественской ярмарке в центре Берлина был совершен теракт. Уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей, в результате чего погибли 12 человек, около 50 были ранены. Четыре дня спустя террорист был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

Как стало известно позже, Амри оказался в Германии после того, как прибыл в Италию на лодке с беженцами. Журналисты Welt am Sonntag выяснили, что еще до прибытия в Италию в апреле 2011 года у Амри были тесные связи с бойцами и лидерами террористической группировки "Исламское государство" в Ливии, о которых знала тунисская разведка. Итальянская разведка в свою очередь начала следить за Амри сразу после его освобождения из-под депортационного ареста.

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