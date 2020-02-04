 С каким предложением приехали в Минск немецкие депутаты | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 05.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

С каким предложением приехали в Минск немецкие депутаты

На встрече депутатов бундестага с парламентариями Беларуси приоритетными оказались вопросы экономического сотрудничества. Что предложили немецкие депутаты, а о чем не стали говорить?

Встреча белорусских и немецких депутатов в Минске

Встреча белорусских и немецких депутатов в Минске

В начале февраля Беларусь с официальным четырехдневным визитом посетила немецкая парламентская делегация. В Минск она прибыла по приглашению Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В состав немецкой делегации вошли 5 человек, среди них заместители председателя группы от фракций Левой партии Томас Лутце (Thomas Lutze), партии "Союз 90/"Зеленые" Маргарете Баузе (Margarete Bause) и правопопулистской "Альтернативы для Германии" Кристоф Нойнман (Christoph Neunmann).

"Мы приехали для того, чтобы и дальше развивать отношения и взаимопонимание между нашими странами", - заявил глава делегации, депутат от консервативного блока ХДС/ХСС, председатель Германо-белорусской парламентской группы бундестага Марк Хауптман (Mark Hauptmann). Беларусь никогда не была простым партнером для ФРГ - немецкие политики часто критикуют белорусские власти за грубые нарушения прав человека, несоответствие стандартам европейской демократии и наличие в стране смертной казни.

Германию интересует экономическое сотрудничество с Беларусью

Членов немецкой парламентской делегации в Беларуси ждала обширная программа. Кроме официальных встреч в парламенте и МИДе, было запланировано посещение белорусско-германского "Детского реабилитационно-оздоровительного центра "Надежда" в Вилейском районе Минской области, поездка в мемориальный комплекс "Тростенец", встречи с представителями белорусского гражданского общества, а также визит в белорусский Парк высоких технологий.

Марк Хауптманн и Андрей Савиных

Марк Хауптманн и Андрей Савиных

Официальный диалог между белорусскими и немецкими депутатами начался со встречи в парламенте Беларуси. Главной целью было обсуждение начала работы недавно созданной Стратегической консультативной группы Беларусь-Германия. Марк Хауптман подчеркнул, что сейчас ФРГ нацелена на развитие более тесного сотрудничества с Беларусью - "после некоторого отдаления взят курс на сближение". Как и другие немецкие депутаты, Хауптман не впервые посещает Беларусь и с некоторыми белорусскими коллегами уже был знаком.

Накануне в беседе с корреспондентом DW Хауптман заявил, что в германо-белорусских отношениях сейчас наблюдается новая динамика и развитие в самых разных областях. Политические, социальные, экономические и культурные вопросы стороны планируют обсуждать в рамках Стратегической консультативной группы Беларусь-Германия, которая начинает работу уже на следующей неделе. "Цель консультативной группы - выработать новые идеи и проекты сотрудничества между государствами и как можно быстрее внедрить их", - сказал Хауптман. 

От производства автомобилей до стартапов 

Немецкую сторону на встрече, в первую очередь, интересовало развитие экономического сотрудничества между странами. "Немецкие фирмы заинтересованы в том, чтобы поддерживать инвестиционные процессы в Беларуси, а Германия также готова содействовать экспорту белорусской продукции в Европу", - заявил на встрече Хауптман. Депутат уточнил, что Германию интересуют белорусские транспортные средства, которые работают на электричестве. Более того, огромный потенциал Хауптман видит в технологических стартапах Парка высоких технологий (СЭЗ под Минском. - Ред.), способных работать на основе новых идей.

Андрей Савиных, глава Постоянной комиссии белорусского парламента по международным делам, в свою очередь, выразил мнение, что Беларусь может быть более плотно связана с Германией в сфере автомобильного сектора и приборостроения через производство компонентов для ее техники. "У нас уже есть позитивный опыт в области автомобилестроения, например, для производства Volkswagen в Германии. Эту практику нужно расширять. В приборостроении Беларусь также может быть конкурентоспособной на мировой арене", - считает Савиных.

Германия не должна вмешиваться в отношения Беларуси и России?

Из-за насыщенности программы немецкой делегации, встреча с белорусскими парламентариями длилась чуть меньше часа. За это время Марк Хауптман не раз отметил, что они прибыли в Беларусь на этапе глубоких изменений в стране. "Беларусь ищет способы позиционирования в рамках Европы, и мы приехали, чтобы сделать предложения о том, как Германия и Европа могут внести вклад в развитие Беларуси", - сказал депутат.

Представители немецкой делегации на встрече в Минске

Представители немецкой делегации на встрече в Минске

Немецкий депутат не ошибся, говоря об особом времени глубоких изменений в Беларуси. Визит германской парламентской группы совпал с обострением отношений между Минском и Москвой - весь прошлый год страны обсуждали углубление интеграции в рамках Союзного государства. Так и не договорившись, новый год Беларусь и Россия начали с нефтяного кризиса - российская нефть не поступает на белорусские НПЗ уже больше месяца, и Минск всеми способами пытается найти альтернативу.

На вопрос корреспондента DW о том, собирается ли Германия оказать поддержку Беларуси, если российское давление будет продолжаться, глава немецкой делегации Марк Хауптманн заявил, что Германия не должна вмешиваться в российско-белорусские отношения и указывать, как они должны развиваться. "Наше дело - сделать предложение Беларуси по развитию наших отношений, а также отношений между Беларусью и Европой", - считает немецкий депутат. 

Вопрос прав человека в Беларуси остался почти без внимания

Меньше всего внимания на встрече белорусских и немецких депутатов было уделено вопросам прав человека и демократии в Беларуси. Среди всех участников встречи об этих проблемных для Беларуси вопросах вспомнила только член немецкой делегации, депутат от партии "Союз 90/"Зеленые" Маргарете Баузе (Margarete Bause) и предложила включить их обсуждение в рамках Стратегической консультативной группы. "Основой должно быть соблюдение стандартов прав человека, и я надеюсь, что во время нашего визита депутаты, члены правительства и гражданского общества расскажут, как мы со своей стороны можем укрепить этот процесс", - сказала Баузе в комментарии для DW.

Контекст

Госсекретарь США Помпео заявил о поддержке белорусского суверенитета, анонсировал возвращение посла в страну, а также заявил о готовности США на 100 процентов обеспечивать Беларусь нефтью. (01.02.2020)

Госсекретарь США стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Беларусь более чем за 15 лет. Он заявил, что США готовы обеспечить республику нефтью на 100 процентов. (01.02.2020)

Белорусский депутат Андрей Савиных позитивно относится к предложению своей немецкой коллеги включить вопросы прав человека в обсуждение консультативной группы. Однако он заявил, что Германии стоит отказаться от ложных политизированных клише в вопросах прав человека в Беларуси. "И ЕС, и Германии предстоит понять систему защиты прав человека в Беларуси и выработать взвешенный конструктивный подход, который будет работать на укрепление прав человека во всем мире", - считает Савиных.

Недавно в Беларуси также вызвало широкий резонанс расследование DW, в основу которого легло интервью экс-бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ Юрия Гаравского. Гаравский признался, что по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко весной и осенью 1999 года участвовал в похищениях и убийствах политических оппонентов Александра Лукашенко.

МИД Германии призвал к всестороннему расследованию обстоятельств исчезновения оппозиционных политиков в Беларуси, добавив, что принял к сведению освещение этой темы. Однако немецкие депутаты во время визита в Беларусь дополнительно комментировать расследование DW не стали.

Смотрите также: 

  • Флаги Беларуси и Евросоюза в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Остановка на старте

    Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

  • Протесты в Минске в день президентских выборов 11 октября 2015 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Основа разногласий

    В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

  • Полиция в Минске разгоняет демонстрантов 19 декабря 2010 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Санкции за репрессии

    Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

  • Посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон и представитель ЕС в Минске Жан-Эрик Хольцапфель

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Посольские скандалы

    Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

  • Страны ЕС и Восточного партнерства на карте Европы

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество в "Восточном партнерстве"

    Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

  • Президент Лукащенко выступает перед депутатами белорусского парламента

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    "Евронест" - без депутатов из Беларуси

    1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Минск не устраивает формат

    Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

  • Экономический форум в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество есть, а договора нет

    Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

  • Нефтепроводы, проходящие через Беларусь

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Экономическое партнерство

    Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

  • Проспекты программы по обучению в Евросоюзе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Помощь от Евросоюза

    С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 26:10

Как устраняли оппонентов Лукашенко: громкое расследование DW. Европа в фокусе (23.12.2019)

Контекст

История отношений Беларуси и Евросоюза

В 2017 году исполнилось 25 лет установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Евросоюзом. История надежд и разногласий - в фотогалерее DW. (24.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как устраняли оппонентов Лукашенко: громкое расследование DW. Европа в фокусе (23.12.2019)  

"Дружба" на ремонте: Лукашенко снова едет к Путину выпрашивать дешевую нефть? (04.02.20)  

США обещают Беларуси альтернативу российской нефти, но Лукашенко едет с визитом к Путину (04.02.2020)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Группа Rammstein лишилась своего фронтмена  

Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен?  

Немецкие ученые: Коронавирус передается и от людей со слабыми симптомами  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно