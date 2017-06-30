 С АЭС ″Фукусима-1″ начат вывоз топливных стержней | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.04.2019

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Мир

С АЭС "Фукусима-1" начат вывоз топливных стержней

Стержни не пострадали в результате атомной аварии 2011 года. В то же время бассейны для их охлаждения не изолированы, поэтому вывоз топлива необходим для предотвращения катастрофы в случае новой аварии.

Рабочий компании TEPCO на АЭС Фукусима-1

Рабочий компании TEPCO на АЭС "Фукусима-1"

С японской атомной электростанции "Фукусима-1", пострадавшей в результате сильного землетрясения и цунами в 2011 году, начат вывоз ядерного топлива из третьего энергоблока АЭС, сообщила токийская компания-оператор TEPCO в понедельник, 15 апреля. В целом, планируется вывезти 573 топливных стержня из третьего энергоблока и еще около одной тысячи - из двух других энергоблоков.

Контекст

Научно-исследовательский центр Chathman House сообщает о большом числе инцидентов с кибератаками на АЭС и отмечает, что начальство станций руководствуется ложными представлениями.

Беларусь живет не после Чернобыля, а с ним. Об этом говорили участники дискуссии "Чернобыль: между прошлым и будущим", прошедшей в Минске с участием нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. (13.04.2017)

Работы на третьем реакторе планируется завершить к концу марта 2021 года, а на первом и втором - в 2023 году. В TEPCO пояснили, что топливные стержни не пострадали в результате атомной аварии, однако охлаждающие бассейны, в которых они находятся, не изолированы, поэтому вывоз ядерного топлива в безопасное место необходим для предотвращения новой катастрофы в случае землетрясения.

Операцию по вывозу ядерного топлива из трех энергоблоков АЭС "Фукусима-1" пришлось отложить более чем на четыре года из-за сбоев оборудования, высокого уровня излучения и радиоактивных отходов, оставшихся после взрыва реактора третьего энергоблока. Работы по удаление всех 1535 топливных стержней из бассейна энергоблока номер четыре были завершены еще в 2014 году.

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    Автор: Анастасия Магазова


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