 Съезд партии ″Слуги народа″: без пафоса, шаурмы и президента | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 10.11.2019

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Украина

Съезд партии "Слуги народа": без пафоса, шаурмы и президента

Украинская пропрезидентская партия "Слуга народа" провела внеочередной съезд, чтобы избрать нового лидера и подготовиться к выборам. На этот раз встречались аскетично - без Зеленского, прямого эфир и дорого фуршета.

Участники съезда партии Слуга народа

Участники съезда партии "Слуга народа"

От нынешнего съезда "Слуги народа", после предыдущего, проведенного в Ботаническом саду Киева в июне 2019 года, где пропрезидентская партия с пафосом объявляла своих кандидатов на парламентские выборы, ожидали еще большего размаха. Однако ни гольфкаров, ни супер-сцены, ни прямой телетрансляции, ни дорого фуршета с шаурмой - любимым блюдом украинского президента - на этот раз не было. В конгрессно-выставочном центре "Парковый" делегатов и гостей съезда угощали только печеньем, чаем, кофе и водой. На этот раз, на съезд даже не приехал Владимир Зеленский, хотя его и приглашали. В партии объясняют - съезд внеочередной, поскольку назрели острые вопросы партийного строительства, которые необходимо срочно решить.

Новый лидер "Слуг народа"

Прежде всего, это смена партийного лидера. Председатель партии "Слуга народа", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил свои полномочия в ходе съезда партии в воскресенье, 10 ноября, не объяснив своего решения. Однако членом партии остался и, отчитываясь однопартийцам о своей работе, обозначил задачи преемнику. "Следующее, что нам предстоит сделать - повторить результат президентских и парламентских выборов на местных выборах. Для этого нужно создать структуру", - сказал Разумков.

Новый лидер партии Слуга народа Александр Корниенко

Новый лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко

Заниматься развитием партийной структуры теперь будет новый лидер "Слуги народа", народный депутат Александр Корниенко. Именно его единогласно избрали председателем партии. На выборах президента Украины Корниенко координировал штаб Владимира Зеленского, а на парламентских - возглавлял избирательный штаб партии. Сейчас он является первым заместителем председателя парламентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

"Секси" партия

Александр Корниенко сразу же обозначил три основные задачи, на которых сосредоточится пропрезидентская партия в ближайшие четыре года. Первое - качественное изменение политики на местном уровне, второе - новый подход к партийному строительству, третье - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической элиты для Украины. "Речь идет о судьбе страны, об изменениях, которые начала наша команда в стране. Именно эти изменения являются историческим шансом Украины, и мы можем с вами его упустить. Об этом вам скажет каждый таксист, который вас сюда привез, если мы будем медлить, то у нас тоже не получится ", - заявил Корниенко, обращаясь к участникам съезда.

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Представляя свое видение развития партии, Корниенко назвал местные выборы 2020 года ключевой задачей для "Слуги народа". "Мы должны набрать лидеров на конкурсной основе, с использованием новых технологий. В ближайшее время мы инициируем изменения в законодательство о политических партиях", - заявил он. Также Корниенко считает приоритетом разработку новых подходов для партийного строительства, ведь, по его замыслу, "Слуга народа" должен стать своеобразным "социальным лифтом" для прогрессивных и неравнодушных украинцев. "Чтобы этот лифт работал, партия должна быть "секси", она должна возбуждать ", - пошутил Александр Корниенко.

В поисках идеологии и новых членов

При этом он точно не смог объяснить, какую именно идеологию будет иметь партия в ближайшее время. "Идеология у нас сейчас либертарианская. Она будет меняться и дорабатываться, потому что либеральные идеи не всеми депутатами поддерживаются. Надо сейчас искать компромисс между либеральными и социалистическими идеями. Но это точно будет человекоцентризм", - сказал DW новый лидер "Слуги народа". Уже сейчас он называет свою партию одной из крупнейших в Украине. По словам Корниенко, "Слуга народа" делает ставку на диджитализацию и вступление в ряды партии новых членов еще больше ускорится после запуска обновленного партийного сайта, через который все желающие могут подавать свои заявки на членство.

На этот раз участников съезда шаурмой не кормили

На этот раз участников съезда шаурмой не кормили

На съезде "Слуги народа" приняли решение участвовать в выборах объединенных территориальных общин 22 и 29 декабря. На них партия выдвинула более 1700 кандидатов. Кроме этого решили обновить партийный устав и запустить местные партийные ячейки. Вторая часть съезда партии "Слуга народа" должна быть организована до 15 февраля 2020 года

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