США хотят снизить влияние России и Китая в Восточной Европе

США стремятся снизить влияние России и Китая в Центральной Европе. С этой целью госсекретарь США Майк Помпео 11 февраля отправляется с визитами в Венгрию, Словакию и Польшу для проведения там политических переговоров, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве в пятницу, 8 февраля.

По словам высокопоставленного сотрудника Белого дома, недостаток активности США в Центральной Европе привел к появлению вакуума в этом регионе, который охотно заполнили Россия и Китай. Помпео "будет убеждать союзников усилить сопротивление России и Китаю по широкому спектру направлений - в торговле, энергобезопасности и правовых основах государства", указал он.

В Белом доме также отметили, что США хотят бороться за "позитивное влияние" в регионе - как в Венгрии, так и в Словакии и Польше послание Помпео будет одинаковым: "Мы ожидаем, что те, кому помогают США, не будут оказывать поддержку нашим соперникам. Обязанность союзников - охранять свободу в Европе".

Главные темы переговоров

По словам представителя Белого дома, Помпео подчеркнет ту роль, которую сыграли США при распаде восточного блока около 30 лет тому назад. Чиновник напомнил, что в последний раз госсекретарь США посещал Братиславу 20 лет назад. В Венгрию президент США ездил в последний раз в 2006 году, в то время как президент России Владимир Путин только в минувшем году дважды посещал эту страну. Представитель полагает, что на переговорах в Будапеште Помпео затронет и "проблему" тесных отношений между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Путиным.

В Варшаве Помпео примет участие в конференции по "миру и безопасности на Ближнем Востоке", которую организуют США и Польша. Другой представитель Белого дома опроверг мнение о том, что эта конференция будет направлена против Ирана. "Никакая страна или тема не будет доминировать в повестке дня этого форума", - подчеркнул он.

Из Центральной Европы Майк Помпео направится на политические переговоры в Брюссель и Рейкьявик.

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