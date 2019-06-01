 США хотят предоставить Украине статус главного военно-политического союзника | Новости из Германии об Украине | DW | 01.06.2019

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Украина

США хотят предоставить Украине статус главного военно-политического союзника

Статус главного военно-политического союзника США вне НАТО, который Вашингтон может предоставить Украине, упростит процедуру передачи Киеву оборонных средств.

Здание Капитолия в Вашингтоне

Здание Капитолия в Вашингтоне

Соединенные Штаты могут предоставить Украине статус главного военно-политического союзника США вне НАТО. Законопроект, предусматривающий эту возможность, был внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщается в субботу, 1 июня, на странице в Facebook украинского посольства в Вашингтоне. Статус будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО. Этот шаг призван упростить процедуру передачи Соединенными Штатами оборонных средств Украине, указано в сообщении посольства.

Законопроект под названием "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности Украины, в том числе - с помощью передачи вооружений и продажи летальных оборонных средств вооруженным силам Украины. В их числе - противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы. Предполагается также помощь в укреплении кибербезопасности Украины и ее способности противостоять российским хакерским атакам.

Политика США будет поддерживать суверенитет Украины

Как указано на странице посольства, в законопроекте говорится, что политика США должна способствовать усиленной "поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах, установленных международными границами, а также ее евроатлантической и европейской интеграции". Кроме этого, политика Вашингтона в отношении Киева должна быть направлена на "непринятие любых территориальных изменений Украины, совершенных силовым способом, в том числе путем незаконного вторжения РФ в Крым и Донбасс и оккупации этих территорий". Кроме того, в законопроекте осуждается длительное удерживание российской стороной 24-х членов экипажей судов украинских ВМС, захваченных вблизи Керченского пролива.

Контекст

В условиях продолжающегося конфликта в Донбассе США продолжат снабжать Киев оружием, заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курст Волкер. (28.05.2019)

По словам Курта Волкера, США никогда не поступятся правами украинского народа. Спецпредставитель Госдепартамента заявил о поддержке права украинцев на определение своего будущего. (10.05.2019)

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде Комитета, демократ Уильям Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

В субботу, 1 июня, пресс-служба Администрации президента Украины сообщила, что президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. По данным издания "Зеркало недели",  встреча Трампа и Зеленского может состояться в августе или сентябре 2019 года - уже после новой встречи Трампа и президента России Владимира Путина, которая ожидается в конце июня в рамках саммита "большой двадцатки" в японской Осаке. На американо-украинских переговорах, в частности, речь может зайти о "предметном" урегулировании военного конфликта в Донбассе.

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