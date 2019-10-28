США хотят обезопасить месторождения нефти в Сирии после гибели главаря ИГ

Военнослужащих США в Сирии перебрасывают на новые позиции с целью обеспечить безопасность нефтяных месторождений на востоке страны. Об этом глава Пентагона Марк Эспер сообщил в понедельник, 28 октября. Вашингтон хочет убедиться, что террористическая группировка "Исламское государство", чей главарь Бакр аль-Багдади был убит в ходе спецоперации американских военнослужащих в Сирии, не получит к ним доступ, объяснил министр.

Доступ к месторождениям будет закрыт и для сирийских правительственных сил, а также для российских сил, присутствующих в стране, подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Однако основная цель миссии - не позволить боевикам ИГ получить контроль над месторождениями, добавил он. По словам Милли, группировка получает от них значительную часть своих доходов.

Трамп заявил о гибели лидера ИГ и поблагодарил Россию за помощь

Президент США Дональд Трамп 27 октября подтвердил гибель главаря "Исламского государства" в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации с участием авиации. Лидер террористов был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, вместе с ним погибли трое детей, добавил глава государства. Сотрудники американской разведки "на протяжении нескольких недель" знали, где находится аль-Багдади, подчеркнул Трамп.

Президент США поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря "Исламского государства".

На следующий день Вашингтон подтвердил гибель помощника главаря и пресс-секретаря ИГ Абу Хасана аль-Мухаджира в ходе спецоперации в сирийской провинции Алеппо. В ней были задействованы американские военнослужащие, однако "Демократические силы Сирии" (SDF - альянс сирийской оппозиции и курдских формирований) сыграли в операции большую роль, отметил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

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