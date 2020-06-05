США хотят более чем на четверть сократить число своих военных в Германии

Президент США Дональд Трамп решил существенно - более чем на четверть сократить численность американских войск, дислоцированных в Германии. Соответствующее распоряжение подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сообщила в пятницу, 5 июня, газета Wall Street Journal.

По данным издания, к сентябрю ФРГ должны покинуть 9500 американских солдат и офицеров. При этом максимальное число военнослужащих США, которые могут одновременно находиться в ФРГ, должно быть ограничено 25 тысячами. В настоящий момент в Германии размещено 34500 американских военных.

Трамп неоднократно критиковал Германию за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону, напоминает Wall Street Journal. В августе 2019 года тогдашний посол США в ФРГ Ричард Гренелл грозил частичным выводом американских войск из ФРГ, если правительство в Берлине не увеличит средства, выделяемые на оборону.

В Белом доме и Пентагоне пока отказались официально подтвердить или опровергнуть эту информацию. В свою очередь представитель правительства ФРГ тоже не стал комментировать сообщение о сокращении американского контингента.

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