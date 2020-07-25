 США усиливают давление на европейских подрядчиков ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 26.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

США усиливают давление на европейских подрядчиков "Северного потока - 2"

Представители США намерены помешать завершению строительства газопровода "Северный поток - 2" и указали европейским подрядчикам на "далеко идущие последствия" их работ, пишет Welt am Sonntag.

Трубы для газопровода Северный поток - 2

Трубы для газопровода "Северный поток - 2"

США усиливают давление на европейские и немецкие компании, участвующие в сооружении газопровода "Северный поток - 2", пишет издание Welt am Sonntag в воскресенье, 26 июля. По его сведениям, представители Соединенных Штатов в прошедшие дни провели видеопереговоры с подрядчиками, чтобы подчеркнуть "далеко идущие последствия дальнейшего участия в проекте".

В консультациях участвовало до 12 представителей правительства США, которые "в дружелюбном тоне" отметили, что намерены "воспрепятствовать завершению строительства", заявил неназванный собеседник издания, знакомый с ходом переговоров. Угроза является "очень серьезной", добавил он.

Госсекретарь США Помпео пригрозил новыми санкциями за газопровод

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее предупредил, что участники проекта по строительству "Северного потока - 2" подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года. Официальный Берлин принял к сведению слова главы Госдепартамента, при этом счел экстерриториальные санкции Вашингтона "противоречащими международному праву". Россия же назвала позицию США примером политического давления и недобросовестной конкуренции.

Работы по строительству газопровода "Северного потока - 2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

США выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа

Укладку труб не могут возобновить из-за трески

После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте. Российское судно "Академик Черский", задействованное для завершения работ, прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае. Однако датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

Смотрите также:

  • Судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Когда достроят "Северный поток - 2"?

    Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

  • Украинская газокомпрессорная станция

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Украина сохранила газовый транзит

    Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.

  • Прокладка газопровода Eugal

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Eugal убытки не грозят

    Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.

  • Путин и Эрдоган на введении в строй Турецкого потока

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    "Турецкий поток" пока недозагружен

    Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.

  • Символическая труба интерконнектора Греция-Болгария

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Азербайджанский газ для Болгарии

    Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".

  • Турецкий министр и греческий премьер при начале строительства TAP

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    TAP продолжает TANAP

    В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля дают старт газопроводу EastMed

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    EastMed: израильский газ для ЕС

    2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.

  • Нефтегазовые буровые платформы в Норвегии

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Baltic Pipe: норвежский газ для Польши

    Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.

  • Строительство газопровода Balticconnector

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Финский рынок газа стал конкурентным

    В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 04:49

"Северный поток-2" заморожен, а строительство его наземного продолжения в Германии идет полным ходом

Контекст

ФРГ не вывела "Северный поток-2" из-под норм ЕС: что это значит для проекта?

Федеральное агентство по сетям Германии не освободило "Северный поток-2" от правил Третьего энергопакета ЕС. Это не заставит "Газпром" отказаться от проекта, но сулит ему трудности и задержки.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Северному потоку-2" грозят новые санкции США: многомиллиардные инвестиции пойдут ко дну?  

"Северный поток-2" и другие проблемы "Газпрома" в Европе и Азии  

Также по теме

Russland: Schiff Akademik Cherskiy

Трубоукладчики "Северного потока - 2" не могут приступить к работам из-за трески 25.07.2020

Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм по природоохранным соображениям, передала телерадиокомпания NDR.

Реклама

Самые читаемые

Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии в ответ на обстрел  

Трамп заявил о скупке США 90% запасов антивирусного лекарства  

Суд в Германии наказал "помогавших" мигрантам мошенников  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно