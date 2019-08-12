США ужесточают условия получения грин-карт легальными мигрантами

Новое постановление министерства нацбезопасности США осложняет положение бедных легальных мигрантов и претендентов на грин-карту. Ожидается, что оно вступит в силу в октябре 2019 года.
Легальным мигрантам, получающим в США социальную помощь, впредь будет сложнее получить разрешение на постоянное пребывание в стране (грин-карту). Это следует из проекта постановления о лицах, находящихся на содержании государства (the public charge rule), министерства национальной безопасности США, обнародованного в понедельник, 12 августа.
В частности, изменения в законодательстве коснутся лиц, которым предоставляются талоны на питание и государственные субсидии на оплату жилья. Таким образом, они нанесут удар по самым бедным слоям мигрантов, законно находящихся в стране.
Как отмечает газета The New York Times, данные изменения станут частью "политики выметания", призванной замедлить приток мигрантов в США и сократить количество переселенцев, имеющих разрешение на проживание в стране.
Власти США хотят гарантировать "самодостаточность" мигрантов
Вероятно, данное постановление приведет к тому, что многие бедные мигранты будут вынуждены сделать выбор между возможностью получать финансовую помощь в США и находиться и работать в стране легально, сообщает издание, оговаривая, что изменения, скорее всего, не затронут тех, у кого уже имеется грин-карта.
Кроме прочего, постановление расширяет определение лица, зависимого от государственной помощи (public charge), причисляя к этой категории законно находящихся в США мигрантов, получающих талоны на бесплатное питание или деньги на оплату жилья.
По заявлению американских властей, новые правила позволяют гарантировать "самодостаточность" лиц, которым позволено получить разрешение на постоянное проживание в США, и, таким образом, защищают интересы налогоплательщиков.
Десятки тысяч людей в США против нового постановления о мигрантах
Ожидается, что новое постановление будет опубликовано в Федеральном регистре законов США в среду, 14 августа, и вступит в силу через 60 дней, в октябре 2019 года. Объем документа, опубликованного в понедельник на сайте Федерального регистра, составляет 837 страниц.
Планы о введении соответствующих изменений в постановление о лицах, находящихся на содержании государства, сопровождались обширной общественной дискуссией. За последние несколько месяцев десятки тысяч людей высказали свое несогласие с планирующимися поправками. Как сообщается, их действие не будет распространяться на беженцев и лиц, запрашивающих в США политическое убежище.
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Смотрите также:
Статья DW о планирующихся изменениях в правилах получения грин-карты в США
Проект изменений в постановлении о лицах, находящихся на содержании государства в США (the public charge rule)