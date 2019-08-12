 США ужесточают условия получения грин-карт легальными мигрантами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.08.2019

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Мир

США ужесточают условия получения грин-карт легальными мигрантами

Новое постановление министерства нацбезопасности США осложняет положение бедных легальных мигрантов и претендентов на грин-карту. Ожидается, что оно вступит в силу в октябре 2019 года.

Документ, удостоверяющий право на постоянное проживание в США

Документ, удостоверяющий право на постоянное проживание в США

Легальным мигрантам, получающим в США социальную помощь, впредь будет сложнее получить разрешение на постоянное пребывание в стране (грин-карту). Это следует из проекта постановления о лицах, находящихся на содержании государства (the public charge rule), министерства национальной безопасности США, обнародованного в понедельник, 12 августа.

В частности, изменения в законодательстве коснутся лиц, которым предоставляются талоны на питание и государственные субсидии на оплату жилья. Таким образом, они нанесут удар по самым бедным слоям мигрантов, законно находящихся в стране.

Как отмечает газета The New York Times, данные изменения станут частью "политики выметания", призванной замедлить приток мигрантов в США и сократить количество переселенцев, имеющих разрешение на проживание в стране.

Власти США хотят гарантировать "самодостаточность" мигрантов

Вероятно, данное постановление приведет к тому, что многие бедные мигранты будут вынуждены сделать выбор между возможностью получать финансовую помощь в США и находиться и работать в стране легально, сообщает издание, оговаривая, что изменения, скорее всего, не затронут тех, у кого уже имеется грин-карта.

Кроме прочего, постановление расширяет определение лица, зависимого от государственной помощи (public charge), причисляя к этой категории законно находящихся в США мигрантов, получающих талоны на бесплатное питание или деньги на оплату жилья.

Контекст

Введенный Дональдом Трампом запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских государств вредит интересам и имиджу страны и ведет к ее дальнейшему расколу, считает Михаэль Книгге. (30.01.2017)

Путешествие на крышах грузовых поездов опасно для жизни, но многие мигранты из Центральной Америки рискуют всем, чтобы оказаться в США, где, как они верят, их ждет лучшая жизнь. (29.07.2018)

По заявлению американских властей, новые правила позволяют гарантировать "самодостаточность" лиц, которым позволено получить разрешение на постоянное проживание в США, и, таким образом, защищают интересы налогоплательщиков. 

Десятки тысяч людей в США против нового постановления о мигрантах

Ожидается, что новое постановление будет опубликовано в Федеральном регистре законов США в среду, 14 августа, и вступит в силу через 60 дней, в октябре 2019 года. Объем документа, опубликованного в понедельник на сайте Федерального регистра, составляет 837 страниц. 

Планы о введении соответствующих изменений в постановление о лицах, находящихся на содержании государства, сопровождались обширной общественной дискуссией. За последние несколько месяцев десятки тысяч людей высказали свое несогласие с планирующимися поправками. Как сообщается, их действие не будет распространяться на беженцев и лиц, запрашивающих в США политическое убежище.

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    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:17

Миграционная политика Трампа и ее последствия

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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW.  

Ссылки в интернете

Статья DW о планирующихся изменениях в правилах получения грин-карты в США

Статья DW о планирующихся изменениях в правилах получения грин-карты в США  

Проект изменений в постановлении о лицах, находящихся на содержании государства в США (the public charge rule)

Проект изменений в постановлении о лицах, находящихся на содержании государства в США (the public charge rule)

Статья газеты The New York Times о планирующихся изменениях в постановлении о лицах, получающих в США государственную помощь

Статья газеты The New York Times о планирующихся изменениях в постановлении о лицах, получающих в США государственную помощь

Аудио- и видеофайлы по теме

Миграционная политика Трампа и ее последствия  

Апелляционный суд заморозил миграционный указ Трампа - DW Новости  

Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников  

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