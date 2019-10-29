США удвоили награду за помощь в поимке нового главаря ИГ

Госдепартамент США увеличил вдвое - с 5 до 10 млн долларов (4,4 - 8,9 млн евро) награду за информацию, которая позволит установить местонахождение нового руководителя террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Амира Мухаммеда Саида Абделя Рахмана аль-Мауля. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду, 24 июня, на сайте американского внешнеполитического ведомства.

По его данным, главарь ИГ стоял за "похищением, убийствами и торговлей", направленными против религиозного меньшинства езидов на северо-западе Ирака. Кроме того, Вашингтон полагает, что тот "держит на контроле глобальные операции" группировки. Аль-Мауль также известен как Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураиши.

Аль-Мауль сменил аль-Багдади

В марте этого года американский Госдеп в своем перечне "глобальных террористов" классифицировал главаря ИГ как "особого фигуранта".

Аль-Мауль возглавил ИГ после смерти руководителя "Исламского государства" Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб 27 октября 2019 года в ходе спецоперации с участием авиации. Лидер террористов был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, вместе с ним погибли трое детей. На следующий день Вашингтон подтвердил гибель помощника главаря и пресс-секретаря ИГ Абу Хасана аль-Мухаджира в ходе спецоперации в сирийской провинции Алеппо. В ней были задействованы американские военнослужащие, однако "Демократические силы Сирии" (SDF - альянс сирийской оппозиции и курдских формирований) сыграли в операции важную роль, отметил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

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