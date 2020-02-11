США увеличивают финансирование программы освоения Луны и Марса

Белый дом запрашивает у Конгресса США 25,2 млрд на программу освоения космоса Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2021 финансовом году. Об этом свидетельствует проект бюджета администрации США, обнародованный в понедельник, 10 февраля.
"Бюджет предусматривает увеличение финансирования инновационных программ, которые сделают возможной высадку астронавтов на Луну, а также поддержку предварительных миссий и передовых технологий, которые позволят проводить дальнейшие исследования ", - говорится в распространенных в понедельник справочных материалах Белого дома.
Почти половина средств выделяется в рамках программы освоения Луны и Марса. В частности, речь идет о разработке лунного посадочного модуля, поддержки деятельности астронавтов на поверхности Луны, созданию скафандров для космонавтов, которые будут использоваться в миссиях на Луну и Марс, подготовку роботизированных экспедиций к Марсу, которые будут предварять пилотируемый полет к Красной планете.
Объем бюджета на освоение космоса увеличится на 12 процентов по сравнению с 2020-м финансовым годом, который заканчивается 30 сентября.
Амбициозные планы освоения Луны и Марса
В мае 2019 года глава НАСА Джим Брайденстайн объявил о начале лунной программы "Артемида". Первый этап программы включает высадку на Луну в 2024 году, пилотируемый орбитальный облет Луны, начало строительства международной окололунной станции. После 2028 года в рамках второго этапа программы предполагается создание на Луне постоянной базы, рассчитанной на 15 лет эксплуатации.
На Марс NASA должно доставить людей к 2033 году.
Смотрите также:
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
-
30 лет космической станции "Мир": как это было
Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина