США увеличивают финансирование программы освоения Луны и Марса

Белый дом запрашивает у Конгресса США 25,2 млрд на программу освоения космоса Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2021 финансовом году. Об этом свидетельствует проект бюджета администрации США, обнародованный в понедельник, 10 февраля.

"Бюджет предусматривает увеличение финансирования инновационных программ, которые сделают возможной высадку астронавтов на Луну, а также поддержку предварительных миссий и передовых технологий, которые позволят проводить дальнейшие исследования ", - говорится в распространенных в понедельник справочных материалах Белого дома.

Почти половина средств выделяется в рамках программы освоения Луны и Марса. В частности, речь идет о разработке лунного посадочного модуля, поддержки деятельности астронавтов на поверхности Луны, созданию скафандров для космонавтов, которые будут использоваться в миссиях на Луну и Марс, подготовку роботизированных экспедиций к Марсу, которые будут предварять пилотируемый полет к Красной планете.

Объем бюджета на освоение космоса увеличится на 12 процентов по сравнению с 2020-м финансовым годом, который заканчивается 30 сентября.

Амбициозные планы освоения Луны и Марса

В мае 2019 года глава НАСА Джим Брайденстайн объявил о начале лунной программы "Артемида". Первый этап программы включает высадку на Луну в 2024 году, пилотируемый орбитальный облет Луны, начало строительства международной окололунной станции. После 2028 года в рамках второго этапа программы предполагается создание на Луне постоянной базы, рассчитанной на 15 лет эксплуатации.

На Марс NASA должно доставить людей к 2033 году.

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