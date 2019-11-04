 США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2019

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Мир

США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

Несмотря на выход из Парижского соглашения по климату, США продолжат активно использовать возобновляемые источники энергии, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео

США официально уведомили ООН о начале процедуры выхода из Парижского соглашения по климату 2015 года. Как говорится в официальном сообщении Госдепа, распространенном вечером в понедельник, 4 ноября, США официально выйдут из Парижского соглашения спустя один год после получения ООН уведомления об этом.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп назвал причиной выхода США из Парижского соглашения по климату "несправедливые экономические ограничения, которые оно накладывает на американских рабочих, бизнесменов и налогоплательщиков".

Сообщая в понедельник о начале процедуры по выходу из Парижского соглашения по климату, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна продолжит заниматься исследованиями в области зеленой энергетики и пользоваться возобновляемыми источниками энергии, будет и впредь "протягивать руку помощи своим друзьям и партнерам по всему миру".

Контекст

О том, почему РФ приняла Парижское соглашение по климату и какие последствия оно будет иметь для общества и экономики - DW побеседовала с основателем партии "Яблоко", доктором экономических наук Григорием Явлинским. (24.09.2019)

О том, как Москва готовится к выполнению Парижского соглашения по климату и уходу от экономики углеводородов, DW рассказал cпецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев. (10.10.2019)

США стали первой страной, вышедшей из Парижского соглашения по климату

По данным Вашингтона, за последние годы Соединенным Штатам удалось сократить все виды выбросов в атмосферу, "несмотря на то, что в стране продолжился рост экономики, а гражданам был гарантирован доступ ко всей необходимой энергии". По словам Помпео, с 2005 по 2017 год общий объем выбросов парниковых газов в США сократился на 13 процентов.

Парижское соглашение по климату подписали около 200 стран мира. США стали первым государством, вышедшим из этого договора. Россия присоединилась к нему в сентябре 2019 года. В начале октября спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по климату Руслан Эдельгериев в интервью DW рассказал о конкретных мерах по реализации этого договора в стране.

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    Автор: Марина Барановская


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Ссылки в интернете

Заявление президента США Дональда Трампа о Парижском соглашении по климату от 1 июня 2017 года

Заявление президента США Дональда Трампа о Парижском соглашении по климату от 1 июня 2017 года

Сообщение Госдепа США о начале процедуры по выходу США из Парижского соглашения по климату

Сообщение Госдепа США о начале процедуры по выходу США из Парижского соглашения по климату

Аудио- и видеофайлы по теме

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Как Грета Тунберг расколола общество, но объединила Трампа и Путина. DW Новости  

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