США требуют от Турции отказаться от С-400

Анкара должна аннулировать сделку по покупке у РФ ЗРК С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
Если Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, она не получит американские истребители F-35. Такое заявление сделала во вторник, 4 июня, постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в эфире телеканала CNBC.
По словам Хатчисон, сегодня Россия продолжает сеять разногласия в рядах стран-членов НАТО, чтобы таким образом ослабить альянс. Покупка Турцией российских ракет С-400 позволит Кремлю добиться этой цели, поскольку в данном случае истребители F-35 станут уязвимы для российских систем ПВО, подчеркнула Хатчисон.
США предлагают заменить С-400 системой ПРО Patriot
По информации телеканала CNBC, Вашингтон дал Анкаре время до конца текущей недели, чтобы принять решение о том, готова ли страна аннулировать сделку с Россией и купить вместо этого американскую систему ПРО Patriot концерна Raytheon.
"Турция - суверенная страна, и она может принимать самостоятельные решения. Но они не смогут получить истребители F-35, если хотят разместить у себя в стране ракеты С-400. Мы не хотим этого. Мы не хотим иметь какую-либо уязвимость в пределах НАТО", - подчеркнула Хатчисон.
"У них есть право сделать выбор: либо одно, либо другое, но не все вместе", - добавила дипломат, добавив, что, если Турция не отменит сделку, она будет исключена из программы поставок истребителей F-35.
Встреча Трампа и Эрдогана в июне
Предполагается, что в конце июня президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом политики условились в телефонном разговоре в конце мая.
Во вторник президент Турции Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не откажется от покупки российских ракет, несмотря на давление со стороны США. Из-за разногласий Анкары с союзниками по НАТО турецкая лира потеряла 14 процентов стоимости по сравнению с ее курсом в то же время год назад.
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