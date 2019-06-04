 США требуют от Турции отказаться от С-400 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.06.2019

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Мир

США требуют от Турции отказаться от С-400

Анкара должна аннулировать сделку по покупке у РФ ЗРК С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Российский ЗРК С-400 Триумф во время военных учений в 2011 году

Российский ЗРК С-400 "Триумф" во время военных учений в 2011 году

Если Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, она не получит американские истребители F-35. Такое заявление сделала во вторник, 4 июня, постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в эфире телеканала CNBC.

По словам Хатчисон, сегодня Россия продолжает сеять разногласия в рядах стран-членов НАТО, чтобы таким образом ослабить альянс. Покупка Турцией российских ракет С-400 позволит Кремлю добиться этой цели, поскольку в данном случае истребители F-35 станут уязвимы для российских систем ПВО, подчеркнула Хатчисон.

США предлагают заменить С-400 системой ПРО Patriot

Контекст

Сближение России и Турции в последнее время наводит на мысль о возможном партнерстве двух стран. Но такие ли теплые отношения у Путина и Эрдогана? Миодраг Шорич уверен, что нет. (13.10.2017)

Несмотря на угрозы США исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35, Реджеп Тайип Эрдоган не намерен отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем. (04.06.2019)

По информации телеканала CNBC, Вашингтон дал Анкаре время до конца текущей недели, чтобы принять решение о том, готова ли страна аннулировать сделку с Россией и купить вместо этого американскую систему ПРО Patriot концерна Raytheon.

"Турция - суверенная страна, и она может принимать самостоятельные решения. Но они не смогут получить истребители F-35, если хотят разместить у себя  в стране ракеты С-400. Мы не хотим этого. Мы не хотим иметь какую-либо уязвимость в пределах НАТО", - подчеркнула Хатчисон.

 "У них есть право сделать выбор: либо одно, либо другое, но не все вместе", - добавила дипломат, добавив, что, если Турция не отменит сделку, она будет исключена из программы поставок истребителей F-35.

Встреча Трампа и Эрдогана в июне

Предполагается, что в конце июня президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом политики условились в телефонном разговоре в конце мая.

Во вторник президент Турции Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не откажется от покупки российских ракет, несмотря на давление со стороны США. Из-за разногласий Анкары с союзниками по НАТО турецкая лира потеряла 14 процентов стоимости по сравнению с ее курсом в то же время год назад.

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Ссылки в интернете

Интервью постпреда США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о покупке Турцией российских ЗРК С-400 в эфире телеканала CNBC

Интервью постпреда США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о покупке Турцией российских ЗРК С-400 в эфире телеканала CNBC

Сайт американского военного концерна Raytheon

Сайт американского военного концерна Raytheon

Аудио- и видеофайлы по теме

Экономические проблемы Турции или Как стабильность превращается в мыльный пузырь  

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