США тратят на военные нужды в 10 раз больше России

В 2018 году США потратили на военные нужды 643,3 млрд долларов. Это более чем в 10 раз превышает аналогичные затраты России и, кроме того, заметно превосходит расходы Китая и Саудовской Аравии (соответственно 168,2 и 82,9 млрд долларов). Такие данные содержатся в традиционном отчете, опубликованном лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS) в пятницу, 15 февраля.

Таким образом, Россия заняла четвертое место в рейтинге, опередив все европейские страны-участницы НАТО. Среди них на первом месте - Великобритания с военными расходами в 56,1 млрд долларов. Далее идут Франция и Германия (соответственно 53,4 и 45,7 млрд долларов).

Эксперт IISS Франсуа Хайсбург, представляя отчет на Мюнхенской международной конференции по безопасности, предостерег от того, чтобы использовать эти цифры в качестве аргумента в дискуссии об отказе увеличить военные расходы в Европе. "Россияне извлекают куда больше боеспособности из тех денег, которые инвестируют", - цитирует Хайсбурга агентства dpa. По словам эксперта, в Европе это выглядит несколько иначе.

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

