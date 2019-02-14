 США тратят на военные нужды в 10 раз больше России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2019

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Мир

США тратят на военные нужды в 10 раз больше России

По военным расходам США опережают Китай и Саудовскую Аравию. Россия заняла 4-е место в актуальном рейтинге, подготовленном лондонским Международным институтом стратегических исследований.

Один из крупнейших авианосцев США Carl Vinson

Один из крупнейших авианосцев США Carl Vinson

В 2018 году США потратили на военные нужды 643,3 млрд долларов. Это более чем в 10 раз превышает аналогичные затраты России и, кроме того, заметно превосходит расходы Китая и Саудовской Аравии (соответственно 168,2 и 82,9 млрд долларов). Такие данные содержатся в традиционном отчете, опубликованном лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS) в пятницу, 15 февраля.

Контекст

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал Германию за недостаточные, на его взгляд, расходы на оборонные нужды. DW выяснила, насколько обоснованной является эта критика. (12.07.2018)

Согласно планам НАТО, к 2020 году европейские члены альянса должны быть способны в течение месяца привести в полную боеготовность около 15 000 военнослужащих. Насколько это реалистично? (28.06.2018)

Таким образом, Россия заняла четвертое место в рейтинге, опередив все европейские страны-участницы НАТО. Среди них на первом месте - Великобритания с военными расходами в 56,1 млрд долларов. Далее идут Франция и Германия (соответственно 53,4 и 45,7 млрд долларов).

Эксперт IISS Франсуа Хайсбург, представляя отчет на Мюнхенской международной конференции по безопасности, предостерег от того, чтобы использовать эти цифры в качестве аргумента в дискуссии об отказе увеличить военные расходы в Европе. "Россияне извлекают куда больше боеспособности из тех денег, которые инвестируют", - цитирует Хайсбурга агентства dpa. По словам эксперта, в Европе это выглядит несколько иначе.

Смотрите также: 

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В Евросоюзе повысят расходы на военные нужды (23.11.2016)

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Евросоюзе повысят расходы на военные нужды (23.11.2016)  

Путинская арифметика: военным расходам кризис не помеха - DW Новости  

Китай увеличивает оборонные расходы на фоне замедления экономического роста  

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