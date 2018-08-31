 США сочли наступление Дамаска на Идлиб эскалацией конфликта в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.08.2018

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Мир

США сочли наступление Дамаска на Идлиб эскалацией конфликта в Сирии

В случае агрессии сирийских правительственных войск в Идлибе пострадают 3 млн сирийцев, заявил Майк Помпео.

Авиаудары Дамаска по Идлибу

Авиаудары Дамаска по Идлибу

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в защите "сирийского и российского наступления на Идлиб". Соответствующий комментарий глава американского внешнеполитического ведомства в пятницу, 31 августа, разместил в Twitter.

По словам Помпео, Вашингтон расценивает операцию Дамаска в провинции на северо-западе Сирии "как эскалацию и без того опасного конфликта".

"От этой агрессии пострадают три млн сирийцев, вынужденных покинуть свои дома и находящихся в Идлибе", - отметил дипломат, добавив, что "мир следит" за развитием ситуации.

Ранее Лавров высказывал мнение, что в регионе следует размежевать "вооруженных оппозиционеров" и террористов и провести военную операцию против последних.

Оплот для радикальных и умеренных группировок

Контекст

Хотя гражданская война в Сирии еще не закончилась, Дамаск вместе со своими союзниками Москвой и Тегераном говорит о необходимости восстановления страны. Но кто будет его финансировать? (27.08.2018)

Вначале хорошая новость: ракетные удары по Сирии не приведут к Третьей мировой войне. А затем плохая: они не приведут и к урегулированию конфликта в этой стране, считает Кристиан Триппе. (14.04.2018)

Провинция Идлибна северо-западе Сирии формально обозначена как зона деэскалации под контролем Турции. Фактически на ее территории действуют умеренные и радикальные группировки, противодействующие Дамаску.

После того, как в конце 2016 года правительственные войска Сирии установили контроль над Алеппо, сторонникам разношерстных группировок повстанцев, находившихся в городе, разрешили отступить в Идлиб. Постепенно туда стеклись и боевики из остальных сирийских регионов.

На сегодняшний день в Идлибе, где проживает около 3 миллионов человек, действуют сотни различных повстанческих организаций, в том числе и экстремистские. Одна из самых многочисленных - радикальная исламистская "Хайят Тахрир аш-Шам", созданная на базе сирийского крыла "Аль-Каиды", а также "Исламское государство". 

Совет Безопасности ООН  28 августа на заседании, посвященном гуманитарной обстановке в Сирии, предостерег от последствий возможного наступления сирийской армии на Идлиб.

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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

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  • Тереза Мэй

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    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

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    Протесты в Дамаске

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    Автор: Ольга Мищенко


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