США сочли наступление Дамаска на Идлиб эскалацией конфликта в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в защите "сирийского и российского наступления на Идлиб". Соответствующий комментарий глава американского внешнеполитического ведомства в пятницу, 31 августа, разместил в Twitter.

По словам Помпео, Вашингтон расценивает операцию Дамаска в провинции на северо-западе Сирии "как эскалацию и без того опасного конфликта".

"От этой агрессии пострадают три млн сирийцев, вынужденных покинуть свои дома и находящихся в Идлибе", - отметил дипломат, добавив, что "мир следит" за развитием ситуации.

Ранее Лавров высказывал мнение, что в регионе следует размежевать "вооруженных оппозиционеров" и террористов и провести военную операцию против последних.

Оплот для радикальных и умеренных группировок

Провинция Идлибна северо-западе Сирии формально обозначена как зона деэскалации под контролем Турции. Фактически на ее территории действуют умеренные и радикальные группировки, противодействующие Дамаску.

После того, как в конце 2016 года правительственные войска Сирии установили контроль над Алеппо, сторонникам разношерстных группировок повстанцев, находившихся в городе, разрешили отступить в Идлиб. Постепенно туда стеклись и боевики из остальных сирийских регионов.

На сегодняшний день в Идлибе, где проживает около 3 миллионов человек, действуют сотни различных повстанческих организаций, в том числе и экстремистские. Одна из самых многочисленных - радикальная исламистская "Хайят Тахрир аш-Шам", созданная на базе сирийского крыла "Аль-Каиды", а также "Исламское государство".

Совет Безопасности ООН 28 августа на заседании, посвященном гуманитарной обстановке в Сирии, предостерег от последствий возможного наступления сирийской армии на Идлиб.

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