 США сообщили о сбитии дрона Ираном над Ормузским проливом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.06.2019

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Мир

США сообщили о сбитии дрона Ираном над Ормузским проливом

ВВС США не совершали 19 июня полетов над Ираном, заявил представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан, комментируя информацию о том, что иранские военные сбили американский дрон на юге страны.

Дрон типа Navy MQ-4C Triton компании Northrop Grumman

Дрон типа Navy MQ-4C Triton

США сообщили, что дрон типа Navy MQ-4C Triton был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". Об этом сообщили в четверг, 20 июня, агентства Reuters и AP со ссылкой на официальный источник.

Поздно вечером в среду, 19 июня,Центральное командование вооруженными силами США заявило, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. "Самолеты США не совершали полетов в воздушном пространстве Ирана", - подчеркнул представитель Центрального командования ВС США, отвечающего за военные операции США на Ближнем Востоке, Билл Урбан, не дав никаких дальнейших комментариев.

Контекст

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Несколькими часами ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил через иранское информагентство Farsnews, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге страны, в провинции Хормозган. КСИР считается в Иране элитными войсками и подчиняется непосредственно аятолле Али Хаминеи.

Ранее США официально подтвердили, что дружественная Ирану вооруженная группировка хуситов сбила американский дрон над территорией Йемена 6 июня. Кроме того, на прошлой неделе ВС Ирана также предприняли попытку сбить принадлежащий США беспилотник, сообщает информагентство Reuters.

Конфликт между США и Ираном

В начале 2018 года президент Америки Дональд Трамп в одностороннем порядке заявил о выходе США из договора по ядерной сделке с Ираном и возобновлении экономических санкций. С тех пор напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не перестает усиливаться. 

В последние дни угроза военного конфликта в регионе обострилась также из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе, в которых США обвинили Иран.

В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших танкеров обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

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    Автор: Наталья Позднякова


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