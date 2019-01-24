 США сокращают дипломатическую миссию в Венесуэле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.01.2019

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Мир

США сокращают дипломатическую миссию в Венесуэле

Государственный департамент принял решение по соображениям безопасности отозвать из охваченной кризисом Венесуэлы большую часть своих дипломатов. Венесуэла закроет свое посольство и все консульства в Соединенных Штатах.

Посольство США в Каракасе

Посольство США в Каракасе

США приняли решение отозвать часть своих дипломатов из посольства и консульств в Венесуэле. В документе, опубликованном Государственным департаментом в четверг, 24 января, отмечается, что такое решение принято по соображениям безопасности. В Вашингтоне отмечают, что американская дипмиссия продолжит работать в стране, однако в Венесуэле останутся только те дипломаты, которые отвечают за особо важную деятельность.

В документе госдепа содержится призыв к американским гражданам, живущим в Венесуэле, подумать о выезде из страны. Отмечается, что в сложившихся условиях предоставление им консульской помощи будет затруднено.

Мадуро не указ Вашингтону

Контекст

ЕС пока не объявил о своей позиции в связи с самоназначением Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы. Но в Брюсселе будут "очень внимательно" наблюдать за развитием событий в Венесуэле, заявила Федерика Могерини. (23.01.2019)

"Экс-президент Мадуро не обладает полномочиями, чтобы объявлять наших дипломатов персонами нон-грата", - подчеркнул глава Госдепартамента Майк Помпео. (24.01.2019)

В среду президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США в ответ на поддержку, оказываемую Вашингтоном венесуэльской оппозиции. Он указал, что работающие в Венесуэле американские дипломаты должны до воскресенья покинуть страну. Глава госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не будет следовать указаниям Мадуро.

Тем временем Мадуро объявил, что Венесуэла закроет свое посольство и все консульства в Соединенных Штатах. Выступая в Верховном суде, он обратился также к народу США за поддержкой "в борьбе за демократию в Венесуэле".

Венесуэльский президент также заявил, что согласен с призывом Мексики и Уругвая к диалогу между правительством Венесуэлы и оппозицией для разрешения политического кризиса.

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    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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Борьба за власть в Венесуэле

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Венесуэла на грани гражданской войны

Несколько недель в Венесуэле продолжаются протесты против президента страны Николаса Мадуро. В ходе столкновений с полицией несколько демонстрантов погибли, сотни - арестованы. (22.04.2017)  

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