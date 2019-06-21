 США созвали заседание Совета Безопасности ООН по Ирану | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.06.2019

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Мир

США созвали заседание Совета Безопасности ООН по Ирану

Заседание Совбеза ООН состоится 24 июня за закрытыми дверьми. Генсек организации Антониу Гутерриш получил от Ирана письмо, в котором утверждается, что сбитый Тегераном американский беспилотник выполнял шпионскую миссию.

Заседание Совета Безопасности ООН

Заседание Совета Безопасности ООН

США после решения отменить военный удар по Ирану  попросили созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Консультации по поводу "последних событий вокруг Ирана" состоятся 24 июня за закрытыми дверьми, сообщили источники в дипломатических кругах в пятницу, 21 июня.

Президент США Дональд Трамп, на фоне роста напряженности, вызванного уничтожением Тегераном американского беспилотника, сначала распорядился нанести военный удар по Ирану, но за 10 минут до начала операции отменил приказ. Трамп объяснил отмену тем, что в результате такого удара, по оценкам американских военных, погибли бы около 150 человек, что, по его словам, было бы "несоразмерно уничтожению дрона".

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"Шпионская миссия"

Между тем представитель ООН подтвердил, что генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш получил от Ирана письмо и переправил его в Совбез ООН. В этом письме, копией которого располагает агентство dpa, постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи утверждает, что сбитый Тегераном американский беспилотник "явно участвовал в шпионской операции".

По словам Раванчи, на дроне были отключены датчики, позволяющие идентифицировать его. Постпред также пишет, что иранская сторона послала дрону по радио несколько предупреждений, но тот все равно вторгся в воздушное пространство Ирана. Это является вопиющим нарушением международного права и Устава ООН, резюмирует Раванчи.

В то же время США настаивают на том, что американский беспилотник был сбит, когда находился над международными водами.

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    Автор: Наталья Позднякова


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