 США расширяют военное присутствие на Ближнем Востоке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США расширяют военное присутствие на Ближнем Востоке

Минобороны США одобрило отправку в регион военного корабля и ракетного комплекса Patriot. Вашингтон наблюдает за деятельностью Тегерана и готов защищать свои интересы на Ближнем Востоке.

Десантно-вертолетный корабль Арлингтон (USS Arlington) в Нью-Йорке на фоне статуи Свободы

Десантно-вертолетный корабль "Арлингтон"

Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и  зенитно-ракетного комплекса Patriot в регион Центрального командования ВС США. Подобный шаг является ответом на запрос командования о дополнительных силах, поступивший несколькими днями ранее, говорится в заявлении Минобороны США, опубликованном в пятницу, 10 мая.

Вашингтон отказался раскрыть их график прибытия или местоположение, сославшись на соображения безопасности. Минобороны США "продолжает пристально изучать деятельность иранского режима и его вооруженных сил". Соединенные Штаты готовы защищать свои интересы в ближневосточном регионе, отмечается в документе.

Контекст

Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной политике и на экономике Ирана. (04.11.2018)

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

Болтон подчеркнул готовность США отреагировать на атаки КСИР

6 мая Вашингтон направил в регион авианосную ударную группировку во главе с авианосцем  "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон подчеркнул, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана.

Новые санкции США в отношении Ирана

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того как Иран отказался от выполнения части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Тегеран отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций США. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Ирана. Они направлены против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:35

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Ссылки в интернете

Заявление Минобороны США

USS Arlington - страница корабля ВМФ США на Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу  

Трамп высаживает Рухани - "Заповедник", выпуск 28, сюжет 3  

Жизнь после санкций: 5 фактов о новых планах Тегерана  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Спор Навального и Федермессер о дилемме общественника  

Комментарий: Удар по репутации Кремля  

"Испортить столько нефти в "Дружбе" может только большой поставщик"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно