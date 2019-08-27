 США расширили санкции против Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.09.2019

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Мир

США расширили санкции против Ирана

После того как США ужесточили санкции против Ирана, Тегеран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке.

Министерство финансов США, Вашингтон

Министерство финансов США, Вашингтон

Министерство финансов США в среду, 4 сентября, объявило о расширении санкций в отношении Ирана.Под ограничительные меры Вашингтона подпали еще девять физических лиц, 16 компаний и шесть нефтяных танкеров. Помимо иранцев, в числе лиц, против которых введены санкции, находятся граждане Индии, ОАЭ и Ливана.

Контекст

На саммите G7 президент Франции проявил мастерство дипломатии, переиграв в иранском вопросе Дональда Трампа. Тем самым Макрон взял на себя роль европейского лидера, пишет Барбара Везель. (26.08.2019)

Минфин США заявляет, что эти меры направлены против крупной сети перевозки грузов, которая финансово поддерживает иранское военное и террористическое подразделение, силы "Аль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции.

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Между тем Тегеран вскоре приступит к третьему этапу сокращения своих обязательств в рамках ядерной сделки 6 сентября, заявил президент Ирана Хасан Роухани в эфире телеканала Press TV.

По его словам, Тегеран снимет все ограничения с проведения научно-исследовательских работ, обозначенных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Третий этап включает в себя разработку центрифуг, добавил Роухани. Одновременно он заявил, что Иран готов полностью вернуться к ядерной сделке, если остальные участники соглашения будут выполнять свои обязательства.

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