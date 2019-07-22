 США просят ФРГ поддержать международную миссию в Ормузском проливе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США просят ФРГ поддержать международную миссию в Ормузском проливе

Берлину следует присоединиться к Парижу и Лондону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, считают в Вашингтоне. Ситуация в регионе обострилась после задержания Ираном британского танкера.

Танкер Stena Impero и патрульный катер КСИР

Танкер Stena Impero и патрульный катер КСИР

США направили Германии официальную просьбу присоединиться к Великобритании и Франции в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявила во вторник, 30 июля, представитель посольства США в Берлине, особо выделив необходимость "противостоять иранской агрессии".

По ее словам, в германском правительстве отчетливо указали на необходимость защищать свободу судоходства. В свою очередь министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) ранее подчеркнула, что Германия сможет "принять решение, когда будет знать, что именно запланировано".

Между тем Берлин намерен отмежеваться от стратегии Вашингтона, которая предполагает максимальное давление на Иран, заявил накануне пресс-секретарь МИД ФРГ Кристоф Бургер (Christoph Burger).

Контекст

В связи с предполагаемым нападением на два танкера в Оманском заливе вновь обострился конфликт между США и Ираном. Между тем Ормузский пролив имеет большое значение для мировой нефтеторговли. (17.06.2019)

США обвиняют Иран в атаках на танкеры в Ормузском проливе. Насколько обоснованны обвинения США? Могут ли за этим стоять другие силы? Комментарий Райнера Золлиха. (14.06.2019)

Конфликт между Лондоном и Тегераном

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, посчитав, что он везет иранскую нефть на завод в Сирию в нарушение санкций ЕС. Спустя две недели бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства. 

Вскоре после инцидента Великобритания рекомендовала своим судам временно отказаться от маршрутов в акватории региона. Кроме того она выступила за создание совместно с другими европейскими странами международной миссии по обеспечению безопасности прохождения экипажей и грузов судов в Персидском заливе.

Тегеран раскритиковал эту инициативу Лондона. Присутствие иностранных войск в регионе не поспособствует усилению безопасности, а приведет к дестабилизации ситуации, заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:00

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?  

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу  

Осуществит ли Трамп военные угрозы против Ирана?  

Также по теме

Iran Beschlagnahmung Öltanker Stena Impero

Лондон выступает за европейскую защиту судоходства в Персидском заливе 22.07.2019

Руководимая европейскими странами морская миссия обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе не должна стать "частью американской политики давления на Иран", заявил глава МИД Великобритании.

Iran setzt britischen Tanker in der Straße von Hormus fest

Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе 19.07.2019

Корпус стражей исламской революции обвинил танкер Stena Impero в нарушении международных правил судоходства. Ранее суд в Гибралтаре продлил на 30 дней срок ареста иранского танкера Grace 1.

Brüssel EU | Federica Mogherini & Außenminister Jean-Yves Le Drian & Heiko Maas & Jeremy Hunt

Лондон, Берлин и Париж призывают избегать эскалации в Ормузском проливе 22.07.2019

Главы МИД трех стран напомнили, что право на свободный транзитный проход через Ормузский пролив представляет собой "наивысший приоритет" для европейских государств.

Реклама

Самые читаемые

Чем так опасны для планеты лесные пожары в Сибири и на Аляске  

Вид из космоса на пожары в Сибири (фото)  

Бирдекели "Made in Germany": как две немецкие фирмы поделили мировой рынок  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно