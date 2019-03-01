 США продлили санкции в отношении России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.03.2019

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Мир

США продлили санкции в отношении России

Вашингтон на 1 год продлил санкции в отношении РФ, введенные после аннексии украинского полуострова Крым. В Белом доме отметили угрозу миру, стабильности и территориальной целостности Украины.

Флаги Евросоюза, Украины, США и России

Флаги Евросоюза, Украины, США и России

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 4 марта, на 1 год продлил санкции в отношении России, введенные после аннексии российской стороной украинского полуострова Крым в 2014 году. "Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению ее активов", говорится в документе, опубликованном Белым домом. Кроме того, они продолжают представлять "чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", отмечается в сообщении.

Россия весной 2014 года аннексировала украинский полуостров и считает Крым своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.

Контекст

В 2018 году гуманитарные организации, работающие в Донбассе под эгидой ООН, получили менее половины необходимого финансирования. DW побеседовала об этом с координатором гумпрограмм ООН в Украине. (23.02.2019)

Поводом для преследования со стороны пророссийских сепаратистов может стать принадлежность и к какому-либо религиозному меньшинству, и ЛГБТ-сообществу, и проукраинская позиция. (16.02.2019)

На Украине надеются, что давление США на Россию будет способствовать размораживанию обмена заложников в Донбассе. Путин уже пообещал прогресс в этом вопросе. Киев готов менять, но не всех. (16.11.2017)

В середине марта 2014 года, после аннексии Крыма, США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в санкционные списки (существуют списки США и ЕС), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки.

Расширение ограничительных мер в апреле-мае того же года было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Россию обвинили в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности в поставке оружия пророссийским сепаратистам. Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.

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    Автор: Ирина Филатова


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