 США продлили разрешение на гражданское ядерное сотрудничество в Иране | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.08.2019

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Мир

США продлили разрешение на гражданское ядерное сотрудничество в Иране

США на 90 дней продлили разрешение на международное ядерное сотрудничество в Иране. Это решение позволит ряду стран обеспечивать в Иране "гражданский характер" ядерных опытов.

Иран, атомный объект Арак (фото из архива)

Иран, атомный объект Арак (фото из архива)

Администрация США хочет вновь разрешить ограниченное международное сотрудничество по гражданским ядерным проектам в Иране. Как заявил в среду, 31 июля, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, речь идет о повторном продлении разрешения на 90 дней. Все действия по этому вопросу отслеживаются ежедневно и "с большим вниманием", заявил Болтон в интервью вещателю Fox Business.

Контекст

Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной политике и на экономике Ирана. (04.11.2018)

В связи с предполагаемым нападением на два танкера в Оманском заливе вновь обострился конфликт между США и Ираном. Между тем Ормузский пролив имеет большое значение для мировой нефтеторговли. (17.06.2019)

В последний раз США продлевали подобное разрешение в мае. Среди прочего, речь идет о некоторых проектах на таких иранских атомных объектах как Арак, Фордо и Бушер. Решение Белого дома позволит России и европейским странам продолжать сотрудничество с Ираном с целью обеспечения на местах "гражданского характера" действий.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном. Европейские участники соглашения - Германия, Франция и Великобритания - пытаются сохранить сделку. После выхода из договора, США начали поэтапно вводить санкции в отношении Ирана, пытаясь заставить Тегеран пересмотреть условия ядерной сделки.

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    Автор: Наталья Позднякова


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