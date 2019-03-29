 США приостанавливают поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.04.2019

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Мир

США приостанавливают поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию

Вашингтон приостанавливает поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не объявит о "недвусмысленном решении" отказаться от российского комплекса С-400.

Истребитель F-35 (фото из архива)

Истребитель F-35 (фото из архива)

В связи с закупкой Анкарой российских ракетных комплексов С-400 Вашингтон объявил о прекращении поставок оборудования для истребителей F-35 в Турцию. Поставки и связанные с ними мероприятия не возобновятся до тех пор, пока Турция не объявит о "недвусмысленном решении" отказаться от комплекса С-400, заявил в понедельник, 1 апреля, представитель министерства обороны США.

Контекст

Эксперты рассказали DW, почему для Москвы поставки Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 - это средство контроля над Анкарой и чем эта сделка разозлила Вашингтон. (13.09.2017)

Список потенциальных клиентов российского ВПК растет: все больше стран Ближнего Востока, традиционно закупающих вооружение у США, проявляют интерес к российской военной технике. С чем это связано? (04.09.2018)

В Пентагоне отметили, что если Анкара все же осуществит закупку российских систем ПВО, они намерены пересмотреть участие Турции в распределении F-35. Турецкое правительство отвергло критику союзников по Североатлантическому альянсу. Ранее глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что ЗРК "скоро будут поставлены в Турцию".

Вашингтон выступает против приобретения Турцией российских систем ПВО. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса. Инициаторы запрета на поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции опасаются, что если Анкара не откажется от поставок из РФ систем ПВО С-400, то Россия сможет получить доступ к американским самолетам и технологиям в Турции.

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