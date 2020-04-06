США признали террористами организацию русских националистов

Власти США в понедельник, 6 апреля, признали созданную в России организацию "Русское имперское движение" (РИД) террористической. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.

Ранее о намерении Госдепа включить РИД в список террористических организаций заявил координатор ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс. В интервью газете The New York Times он назвал эту меру беспрецедентной. "Это первый случай, когда США признали террористами сторонников превосходства белой расы, что подтверждает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к этой угрозе", -указал Сейлс.

Одним из поводов для того, чтобы причислить РИД к террористическим группировкам, стал контакт русских националистов с экстремистами из Швеции. В 2017 году трое шведов были осуждены за подготовку теракта, направленного против беженцев. Двое из них предположительно ездили в Санкт-Петербург, где проходили боевую подготовку в специальном лагере РИД.

В России в списке организаций, признанных террористическими, РИД не значится. Однако сайт организации и несколько номеров ее печатного издания внесены Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов. Сайт организации заблокирован на территории РФ.

"Русское имперское движение" существует с 2002 года. Своими задачами оно называет защиту традиционных русских ценностей, поддержку политической, духовной и культурной русской экспансии, борьбу с русофобией, нелегальной иммиграцией, церковными ересями и расколами, а также активную пропаганду русского христианского национализма.



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