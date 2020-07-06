 США пригрозили новыми санкциями против ″Северного потока–2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.07.2020

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Мир

США пригрозили новыми санкциями против "Северного потока–2"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что участники проекта подпадут под закон CAATSA о противодействии противникам Америки. Москва обвинила США в "нечистоплотной конкуренции".

Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео

США пригрозили новыми санкциями участникам проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Участники проекта подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года, заявил он на брифинге в госдепартаменте в среду, 15 июля.

"Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия", - сказал Помпео. Он уточнил, что дополнительные санкции коснутся не только "Северного потока-2", но и части проекта "Турецкий поток". США и в прошлом пытались с помощью санкций сорвать строительство "Северного потока-2". Из-за этого сооружение нового газопровода пришлось приостановить.

Между тем Россия раскритиковала угрозу США, назвав ее примером политического давления и недобросовестной конкуренции. "Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции. Показатель слабости американской системы. Кроме силовых приемов, эффективно действующих инструментов нет", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    Автор: Андрей Гурков


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США грозят новыми санкциями газопроводу "Северный поток-2", как ответят ЕС и Германия? (01.07.2020)

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