 США предъявили Турции ультиматум в связи с закупкой российских С-400 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.05.2019

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Мир

США предъявили Турции ультиматум в связи с закупкой российских С-400

Вашингтон грозит исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35 и ввести санкции в отношении Турции, если та не расторгнет сделку по приобретению у РФ зенитных ракетных систем.

Зенитные ракетные системы С-400 на полигоне в Алабино

Зенитные ракетные системы С-400 на полигоне в Алабино

Турции до конца первой недели июня необходимо расторгнуть сделку по приобретению у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В противном случае США грозят исключить Анкару из своей программы поставок истребителей F-35, сообщает телеканал CNBC во вторник, 21 мая, со ссылкой на ряд собеседников, знакомых с положением дел, пожелавших сохранить анонимность.

По их информации, помимо этого Госдепартамент США рассматривает введение санкций в отношении Турции. Вашингтон призывает Анкару приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Это последнее предложение Госдепартамента США, подчеркивают собеседники CNBC.

Контекст

Эрдоган провоцирует Трампа намерением покупать иранские энергоносители и российские зенитные ракетные комплексы С-400. Конфликт с Вашингтоном ведет к новому витку обвала турецкой лиры. (26.04.2019)

Эксперты рассказали DW, почему для Москвы поставки Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 - это средство контроля над Анкарой и чем эта сделка разозлила Вашингтон. (13.09.2017)

С-400 невозможно интегрировать в систему ПВО НАТО

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В феврале 2019 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара введет в эксплуатацию российские комплексы к октябрю 2019 года.

Представители США и НАТО, неоднократно предупреждали Анкару, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса, в который входит и Турция. В свою очередь, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку российских ЗРС "суверенным правом" страны.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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