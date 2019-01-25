США предъявили обвинение китайскому гиганту Huawei

Американские власти в понедельник, 28 января, предъявили китайской компании Huawei, нескольким ее американским отделениям и финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинение в совершении ряда преступлений. Среди них - банковское мошенничество, нарушение санкций, препятствование правосудию, а также промышленный шпионаж.

В частности, задержанная 1 декабря в Канаде Мэн Ваньчжоу обвиняется в том, что она предоставила недостоверную информацию американским банкам, относительно бизнес-связей китайской компании с Ираном. Позднее она была отпущена под залог. США добивается экстрадиции финдиректора.

Кроме того, Huawei обвиняют в хищении коммерческой тайны у его американских партнеров. Это касается в первую очередь разработок компании T-Mobile в области роботизированных телефонов.

Спор Huawei с T-Mobile

В мае 2017 года компания T-Mobile по решению суда присяжных в городе Сиэттле получила от Huawei компенсацию в 4,8 млн долларов, напоминает американская газета Seattle Times.

За прошедшие месяцы власти США, опасаясь утечки персональных данных, неоднократно предостерегали другие страны от использования телекоммуникационного оборудования, поставляемого американскими компаниями-партнерами Huawei. Китайский технологический гигант каждый раз опровергал эти обвинения, требуя от США предоставить доказательства.

В январе 2019 года менеджер по продажам Huawei в Польше был арестован по обвинению в шпионаже в пользу китайской разведки. После этого Huawei уволила его.

Предупреждения Сороса

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос, выступая 24 января на Давосском форуме, предупредил об опасности бесконтрольного развития технологий в Китае. "Вместо того, чтобы вступить в торговую войну практически со всем миром, президент Трамп должен сосредоточиться на Китае", - считает финансист. Китайским телекоммуникационным концернам ZTE и Huawei в США, считает он, дают зеленый свет. Если китайские фирмы смогут установить доминирующие позиции на рынке технологии высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G), то, по мнению Сороса, для остального мира это будет означать непредсказуемые риски в сфере информационной безопасности.

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