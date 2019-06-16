 США предъявили новые доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2019

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Мир

США предъявили новые доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры

Американские военные продемонстрировали фрагменты мин, предположительно использованных для нападений на танкеры в Оманском заливе. Канцлер ФРГ призвала к мирному урегулированию конфликта между США и Ираном.

Горящий танкер в Оманском заливе

США предъявили новые доказательства, подтверждающие, по их словам, причастность Ирана к предполагаемому нападению на два нефтяных танкера в Оманском заливе на минувшей неделе. Эксперты ВМС США в среду, 19 июня, представили в городе Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах фрагменты использованных для нападения магнитных мин и магнит, сообщил представитель Пятого флота США Шон Кидо.

По словам Кидо, фрагменты мин, найденные после нападения на танкер Kukula Courageous, имеют явное сходство с теми минами, которые демонстрируются на военных парадах в Иране. Он подчеркнул, что повреждения, обнаруженные на танкере, позволяют исключить, что в это судно попал летящий объект. Шон Кидо также сообщил, что на месте нападения эксперты ВМС США нашли биометрические улики, в том числе отпечатки пальцев.

Контекст

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После инцидента в Оманском заливе, в ходе которого было совершено нападение на танкеры, эскалация конфликта между США и Ираном усилится и может привести к войне, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. (14.06.2019)

13 июня два танкера в Оманском заливе предположительно подверглись нападению со стороны неизвестных. Японский оператор танкера Kukula Courageous заявил, что его судно было повреждено двумя летящими объектами. США, Великобритания и Саудовская Аравия возложили вину за предполагаемое нападение на Иран.

Германия - за мирное урегулирование конфликта

Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала к мирному урегулированию конфликта, которое обеспечит и надежность нефтяных поставок из арабских государств. "Мы, безусловно, очень внимательно относимся к звучащим обвинениям, улики весьма серьезны", - сказала она, комментируя видео- и фотоматериалы, представленные администрацией США в подтверждение версии виновности Ирана.

Меркель особо подчеркнула, что конфликт между США и Ираном следует уладить мирным путем. "Это очень серьезная ситуация", - констатировала она, добавив, что Германия даст ясно понять всем сторонам и, в первую очередь, Ирану, что дальнейшее обострение ситуации недопустимо.

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    Автор: Наталья Позднякова


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