 США предостерегают союзников от использования оборудования Huawei | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.11.2018

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Мир

США предостерегают союзников от использования оборудования Huawei

США рассматривают возможность оказания финансовой помощи тем странам, которые готовы отказаться от использования китайского оборудования при развитии собственных сетей связи.

Логотип концерна Huawei

Правительство США пытается убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного китайским концерном Huawei. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщила газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, производитель уже давно находится под пристальным наблюдением западных спецслужб, подозревающих, что поставляемое им оборудование может использоваться для шпионажа в интересах властей Китая.

Особую озабоченность Вашингтона вызывает использование телекоммуникационного оборудования Huawei в странах, где расположены американские военные базы. В первую очередь, речь идет о Германии, Италии и Японии. Хотя, пишет далее WSJ, военные используют собственные сети, большая часть трафика идет через коммерческих производителей услуг. По данным издания, США рассматривают вопрос оказания финансовой помощи тем странам, которые готовы отказаться от использования китайского оборудования при развитии собственных средств связи.

Контекст

Число китайских инвестиционных проектов и поглощений на европейском рынке растет из года в год. Страны ЕС, особенно Германия, привлекают бизнесменов из КНР технологиями, инфраструктурой и известными брендами. (29.04.2015)

Американская спецслужба АНБ вела слежку за представителями правительства и бизнеса КНР. По данным журнала Der Spiegel, в числе наиболее пострадавших оказался телекоммуникационный концерн Huawei. (23.03.2014)

В самих США Huawei уже запрещено поставлять оборудование правительственным структурам и их подрядчикам. Летом нынешнего года Австралия также из соображений безопасности отказалась от сотрудничества с китайским концерном при создании сети нового стандарта мобильной связи 5G. Аналогичные опасения высказываются и в Германии, где торги за право получения лицензии на 5G намечены на весну 2019 года.

Huawei откроет лабораторию безопасности в Бонне

Руководство китайского концерна не ответило на просьбу агентства Reuters прокомментировать публикацию в американском издании. Позднее на традиционном брифинге представитель МИД Китая выразил надежду на то, что "соответствующие страны" создадут "справедливую и предсказуемую" инвестиционную среду для китайских компаний.

Ранее Huawei заявил, что подписал 22 коммерческих контракта на строительство сетей 5G. Компания также сообщила, что намерена открыть в Бонне новую лабораторию информационной безопасности в Германии, чтобы повысить доверие к своей технике.

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    MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


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MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне MWC-2017 разработчики демонстрируют мобильные технологии будущего. В их числе и новый стандарт мобильной связи 5G, и кнопочный телефон. (28.02.2017)  

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