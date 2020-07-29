США перенесут штаб-квартиру Европейского командования из ФРГ в Бельгию

Вашингтон перенесет штаб-квартиру Европейского командования вооруженных сил США (Eucom) из германского Штутгарта (Баден-Вюртемберг) в бельгийский Монс. Об этом сообщил в среду, 29 июля, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс. Между тем министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военных - это число выше, чем озвучивалось ранее.

Из них 5600 будут переброшены в другие страны - члены НАТО, еще 6400 возвратятся в США, при этом многие по ротации будут задействованы в других государствах Европы, пояснил Эспер на пресс-конференции. Как уточняет агентство AFP, возможными странами перебазирования могут стать Италия и Бельгия. Часть контингента, вероятно, отправится в Польшу и страны Балтии, если Варшава будет придерживаться договоренностей, намеченных обеими сторонами, уточнил Эспер.

США говорят об укреплении юго-восточного фланга НАТО

Таким образом, общая численность американских военнослужащих в ФРГ сократится с 36 тыс. до 24 100 человек. По утверждению Марка Эспера, данный шаг направлен на то, чтобы "укрепить НАТО, усилить сдерживание России", "успокоить союзников" Вашингтона и "улучшить стратегическую гибкость Соединенных Штатов". Глава Пентагона добавил, что основная задача ротации - укрепить юго-восточный фланг Североатлантического альянса в непосредственной близости к Черному морю.

Между тем источники агентства AP уже уточнили, что на реализацию планов Вашингтона могут потребоваться "миллиарды долларов" и реорганизация ряда военных баз в США, чтобы они смогли принять дополнительные силы.

В свою очередь, генерал Тод Уолтерс добавил, что размещенные на американской авиабазе Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц истребители F-16 будут переброшены в Италию. По словам Уолтерса, точные сроки переброски "должны быть еще определены".

Критика решения президента Трампа

Двадцать два республиканца из Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США ранее направили письмо президенту Дональду Трампу, в котором выразили мнение, что снижение вклада Вашингтона в обороноспособность Европы может спровоцировать агрессию со стороны России и оппортунизм Кремля.

Координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ Петер Байер (Peter Beyer) 29 июля заявил, что планы Трампа уже к сентябрю сократить численность контингента почти на 10 000 человек могут не увенчаться успехом. Подобные действия - "не в интересах безопасности Германии или НАТО", подчеркнул Байер.

Трамп объяснил возможный вывод войск долгом Германии перед НАТО. Президент США 15 июня подтвердил намерение сократить численность американских военнослужащих в Германии, при этом он сказал, что она сократится до 25 000 человек. Решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательств" по финансированию НАТО, объяснил тогда Трамп.

План главы Белого дома вызвал критику как внешнеполитических экспертов представленных в германском бундестаге партий, так и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Ряд американских сенаторов из обеих партий предложили законодательно ограничить использование бюджетных средств для вывода части американских военнослужащих из ФРГ.

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