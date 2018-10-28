 США отправят более пяти тысяч военных на границу с Мексикой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.10.2018

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Мир

США отправят более пяти тысяч военных на границу с Мексикой

К границе с США через Мексику идут около четырех тысяч мигрантов, еще сотни пытаются присоединиться к ним. Мужчины, женщины и дети переправились через реку Сучиате на плотах.

Граница США с Мексикой

Граница США с Мексикой

Соединенные Штаты планируют отправить 5,2 тысячи военных на границу с Мексикой, к которой приближается так называемый караван мигрантов. Об этом в понедельник, 29 октября, заявил начальник Северного командования ВС США, отвечающего за оборону континентальной части страны, генерал Терренс О'Шонесси на брифинге для журналистов в Пентагоне.

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Чтобы помочь пограничникам патрулировать территорию, туда также направят вертолеты и дроны, добавил О'Шонесси. По его словам, на границе находятся более двух тысяч солдат Национальной гвардии США, еще 800 сейчас прибывают туда.

Некоторые мигранты едут к границе США на автомобилях

В США 13 октября направились около семи тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, затем часть из них все же вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране, так что теперь караван состоит примерно из четырех тысяч человек.

Сейчас они находятся в мексиканском муниципалитете Оахака в нескольких сотнях километров от границы с США. Некоторые из них перемещаются на автомобилях, пишет AFP.

К каравану хотят присоединиться еще тысячи человек

По данным агентства, еще сотни мигрантов из Гондураса, в том числе женщины и дети, 29 октября на плотах переправились через реку Сучиате и так пересекли границу Гватемалы с Мексикой в обход пограничного контроля. Он находится на мосту в гватемальском городе Текун-Уман.

Ранее несколько тысяч человек попытались прорваться через него в Мексику, что закончилось столкновениями с полицией и гибелью одного мигранта.

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    Автор: Ирина Филатова


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