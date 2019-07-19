 США отправляют войска в Саудовскую Аравию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.07.2019

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Мир

США отправляют войска в Саудовскую Аравию

МИД Саудовской Аравии заявил, что американские военные помогут сохранить стабильность и безопасность в регионе. Предположительно, численность контингента США на базе восточнее Эр-Рияда составит 500 солдат.

Американский ракетный комплекс Patriot (фото из архива)

Американский ракетный комплекс Patriot (фото из архива)

В условиях нарастающий напряженности в регионе Персидского залива США собираются разместить военный контингент на территории Саудовской Аравии. Данную информацию подтвердил в пятницу, 19 июля, МИД Саудовской Аравии, сообщает саудовское информагентство SPA, отмечая, что "Эр-Рияд и Вашингтон укрепляют сотрудничество с целью усиления безопасности и стабильности в регионе".

В свою очередь представители Центрального военного командования США заявили в пятницу о том, что цель этого шага - "защитить от угроз интересы и военные силы США в регионе".

Военные США будут отправлены в Саудовскую Аравию "в целях обороны"

Ранее американский телеканал CNN сообщал со ссылкой на Пентагон о планах правительства США и президента страны Дональда Трампа отправить в Саудовскую Аравию до 500 солдат. По данным канала, этот контингент будет размещен на базе ВВС имени принца Султана (Prince Sultan Air Base), которая находится в пустыне к востоку от Эр-Рияда. Небольшое число военных и обслуживающий персонал уже прибыли на базу и готовят ее к размещению ракетных комплексов Patriot, а также занимаются улучшением взлетной полосы.

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В июне 2019 года глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что после консультаций с Белым домом он согласовал отправку на Ближний Восток 1000 американских солдат "в оборонительных целях". 500 солдат, которые теперь будут переброшены в Саудовскую Аравию, - часть этого контингента.

Войска США в Саудовской Аравии

С 1991 по 2003 год США размещали свои войска в Саудовской Аравии в ходе войны в Персидском заливе. В то время база ВВС США имени принца Султана служила отправным пунктом для проведения воздушных операций против Ирака. Число американских истребителей на этой базе на определенных этапах конфликта достигало 200.

За прошедшие недели конфликт между Ираном с одной стороны и США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами с другой серьезно обострился. 19 июля вооруженные силы Ирана задержали два британских нефтяных танкера в Ормузском проливе. Одному из них впоследствии разрешили продолжить плавание.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Сообщение телеканала CNN о перебросе войск США в Саудовскую Аравию

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