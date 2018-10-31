 США отказываются от нефти из Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.11.2018

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Мир

США отказываются от нефти из Ирана

Второй пакет санкций Вашингтона против Тегерана не ударит по союзникам США, пообещал Джон Болтон.

Флаг Ирана и платформа для добычи нефти в Персидском заливе

Вашингтон идет на "значительное сокращение объема нефти и нефтепродуктов", закупаемых у Ирана напрямую или посредством зарубежных финансовых структур. Об этом говорится в подписанном президентом США Дональдом Трампом меморандуме, обнародованном в среду, 31 октября, пресс-службой Белого дома.

Фактически речь идет о подтверждении действия эмбарго, наложенного на Тегеран Трампом еще в ноябре 2017 года.

Как отмечается в меморандуме, при принятии соответствующего решения администрация Трампа, в частности, руководствовалась, отчетами, представленными Управлением по энергетической информации - подразделением Минэнерго США - Конгрессу в августе, а также ростом нефтедобычи в ряде стран мира и наличием стратегических запасов углеводородов.

"Я продолжу внимательно следить за ситуацией", - подчеркнул американский лидер.

США минимизируют последствия санкций для союзников

Контекст

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

Президент США Трамп намерен проводить политику сдерживания Ирана. Это может существенно повлиять и на отношения между Вашингтоном и Москвой - важнейшим партнером Тегерана в регионе. (28.02.2017)

В то же время, несмотря на второй пакет санкций США, связанных с запретом на операции, имеющие отношение к экспорту нефти и энергетическому сектору Ирана, Вашингтон хочет минимизировать возможные последствия для своих союзников.

На это, в частности, обратил внимание советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, администрация Трампа с пониманием относится к тому, что ряд региональных игроков и других стран не сможет полностью свернуть закупки нефти у Тегерана. Данный аспект будет учтен при принятии санкций 5 ноября, подчеркнул он.

Ранее Вашингтон требовал от государств-союзников прекратить приобретать у Тегерана нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.

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  • жители Тегерана со смартфонами

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    Блокировка Telegram и Instagram

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  • Федерика Могерини

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  • Дональд Трамп

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    Обвинения от Трампа

    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

Меморандум Трампа

Аудио- и видеофайлы по теме

Осуществит ли Трамп военные угрозы против Ирана?  

Трамп высаживает Рухани - "Заповедник", выпуск 28, сюжет 3  

Каковы последствия решения Трампа по Ирану  

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