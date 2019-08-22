 США отказались от разработки системы ПРО, на которую уже потратили 1,2 млрд долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.08.2019

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Мир

США отказались от разработки системы ПРО, на которую уже потратили 1,2 млрд долларов

Предполагалось, что новая система ПРО позволит успешно перехватывать межконтинентальные ракеты. Однако разработчикам в США так и не удалось устранить проблемы, связанные с ее реализацией.

Пентагон

Министерство обороны США

Министерство обороны США объявило о свертывании разработки новой системы противоракетной обороны, которая уже обошлась бюджету в 1,2 млрд долларов. В Пентагоне решили, что проблемы, связанные с конструкцией аппарата-перехватчика, либо непреодолимы, либо чреваты слишком высокими расходами для их устранения, сообщил замминистра обороны США по исследованиям и научным разработкам Майкл Гриффин в среду, 21 августа.

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"Программы разработки иногда сталкиваются с проблемами. Проявив должное усердие в разработках, мы решили, что путь, по которому мы идем, не будет плодотворным, поэтому мы больше не будем следовать по этому пути", - сказал он. Гриффин отметил, что Пентагон ожидает от промышленности предложений по разработке системы вооружений нового поколения под названием Redesigned Kill Vehicle ("Модернизированный аппарат-перехватчик"), которая защитит США от северокорейских межконтинентальных ракет, а также от гиперзвукового оружия, разрабатываемого Россией и Китаем.

Полоса неудач в реализации ПРО

В рамках наземной системы ПРО, разрабатывавшейся концерном Boeing до сих пор, предполагалось, что ракета-перехватчик будет оснащена зарядом для уничтожения баллистических ракет большой дальности. На протяжении целого ряда лет реализация этой программы то и дело омрачалась неудачами.

В настоящее время Пентагон располагает 44 ракетами-перехватчиками, размещенными, в основном, на Аляске. Каждая из них запускается из подземной шахты, выходит за пределы земной атмосферы и выпускает там заряд, уничтожающий цель силой столкновения. Эти ракеты прошли испытания, но никогда не применялись в боевых условиях.

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