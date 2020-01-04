 США отказались обсуждать с Ираком вопрос вывода своих войск | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2020

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Мир

США отказались обсуждать с Ираком вопрос вывода своих войск

Вашингтон назвал присутствие своих военных в Ираке целесообразным в ответ на призыв Багдада выработать дорожную карту вывода.

Войска США на базе в Ираке во время учений

Войска США на базе в Ираке во время учений

Госдепартамент США в пятницу, 10 января, заявил, что готов говорить с иракским правительством по всем вопросам, касающимся безопасности, финансов, экономики и дипломатического сотрудничества. Но ни одна официальная делегация США не будет обсуждать вопрос вывода из страны американских войск. Присутствие сил США в Ираке пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус охарактеризовала как "целесообразное". 

Ранее в пятницу премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди обратился к Вашингтону с просьбой начать работу над дорожной картой по выводу американских войск. Иракский парламент 5 января принял резолюцию об изгнании американских войск вслед за ударом с дрона, который убил иранского генерала Касема Сулеймани. В Ираке сейчас около 5200 американских военных, которые участвуют в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

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Североатлантический альянс объясняет необходимость вывода части персонала из Ирака заботой о его безопасности. Ситуация в регионе обострилась после убийства США иранского генерала Сулеймани в Багдаде. (07.01.2020)

По словам президента США Дональда Трампа, если Ирак решится вывести американские войска или предпримет враждебные действия, то санкции против Ирана покажутся Багдаду мягкими. (06.01.2020)

По сообщению офиса премьер-министра Ирака, в телефонном разговоре он попросил госсекретаря США Майка Помпео "прислать делегацию, чтобы разработать механизм реализации парламентской резолюции по поводу вывода иностранных сил из страны". Абдул-Махди так же назвал последние американские атаки в Ираке "нарушением суверенитета страны": "Американские силы вошли в Ирак, дроны летают в воздушном пространстве страны без разрешения иракских властей, это нарушение двусторонних соглашений". 

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду санкциями за вывод американских войск. А НАТО решила вывести часть своего контингента из Ирака в связи с напряженностью в регионе. 

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    Автор: Никита Баталов


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