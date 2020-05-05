 США отвергли обвинение в попытке госпереворота в Венесуэле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.05.2020

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Мир

США отвергли обвинение в попытке госпереворота в Венесуэле

Если бы США действительно проводили военную операцию, это было бы сделано "открыто, прямо и эффективно", заявили в СНБ. Ранее обвинения в попытке госпереворота в Венесуэле также опроверг Трамп.

Белый дом в Вашингтоне

Белый дом в Вашингтоне

Совет национальной безопасности (СНБ) США в субботу, 9 мая, отверг обвинение в причастности страны в попытке госпереворота в Венесуэле. "Правительство США не имеет никакого отношения к недавним событиям в Венесуэле. Если бы это была спланированная операция, как утверждает Мадуро, она была бы открытой, прямой и эффективной", - говорится в заявлении.

Ранее заявления венесуэльских властей о причастности США к попытке госпереворота также опроверг американский президент Дональд Трамп.

В начале мая глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании 15 человек у побережья страны, которые "участвовали в попытке вторжения". Среди них были два американца, которые являются сотрудниками службы безопасности президента США Дональда Трампа, заверил Мадуро.

После этого армия Венесуэлы была приведена в полную боевую готовность. Ранее правительство страны также заявило, что предотвратило проникновение "группы наемников из Колумбии", были убиты восемь человек. Они якобы также собирались устроить государственный переворот.

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  • Фестиваль, организованный венесуэльским правительством

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  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Всеобщая поддержка

    На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

  • Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Дни Мадуро на посту президента сочтены?

    ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

    Автор: Александра Елкина


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