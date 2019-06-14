 США опубликовали видео о подрыве танкеров в Оманском заливе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.06.2019

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Мир

США опубликовали видео о подрыве танкеров в Оманском заливе

На видеозаписи видно, как к одному из танкеров подходит катер Корпуса стражей иранской революции. Иран отверг обвинения США, подчеркнув, что он несет ответственность за безопасность судов в Ормузском проливе.

Кадр из видеозаписи, опуликованной американскими военными

Кадр из видеозаписи, опуликованной американскими военными

После предполагаемого нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе американские военные опубликовали видеозапись, компрометирующую Иран. На этом видео запечатлено, как к танкеру Kokuta Courageous подходит катер Корпуса стражей иранской революции (КСИР), и люди с этого катера удаляют неразорвавшуюся магнитную мину с корпуса танкера, заявило американское центральное командование Centcom в четверг, 13 июня.

На видеозаписи видны люди, которые возятся на стенке корпуса нефтеналивного танкера и, судя по всему, что-то убирают оттуда. После этого катер снова отходит от танкера. По заключению Centcom, в Оманском заливе совершено нападение с применением магнитных мин. В заявлении командования отмечается, что мировое сообщество не заинтересовано в новом конфликте на Ближнем Востоке, однако США будут защищать свои интересы.

Японский оператор танкера Kokuka Courageous опроверг информацию о том, что его судно подверглось торпедному удару. Команда судна еще до взрыва видела "летящие объекты", заявил президент японской компании Kokuka Sangyo на пресс-конференции в Токио 14 июня. Он отметил, что команда танкера уже вернулась обратно на судно.

Контекст

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Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной политике и на экономике Ирана. (04.11.2018)

Иран отвергает обвинения США

Между тем Иран отверг обвинения, выдвинутые против него США, подчеркнув, что он видит свою задачу в том, чтобы обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе. "Наша задача заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность в проливе, и мы при первой возможности спасли команды танкеров, подвергшихся нападению", - заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави в интервью государственному радио. Он заявил, что обвинения США в том, что Иран якобы причастен к нападению на танкеры в Оманском заливе, вызывают беспокойство.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом на основе информации от спецслужб, а также о типе примененного оружия и изощренном характере нападения полагает, что за нападениями на два танкера в Оманском заливе стоит Иран.

Оманский залив связан с Персидским заливом через Ормузский пролив, который играет весьма важную роль в транспортировке нефти. Почти пятая часть всей транспортируемой в мире нефти проходит через Ормузский пролив. Иран неоднократно угрожал закрыть пролив в том случае, если он лишится возможности продавать свою нефть из-за американских санкций.

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    Автор: Наталья Позднякова


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