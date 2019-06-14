США опубликовали видео о подрыве танкеров в Оманском заливе
На видеозаписи видно, как к одному из танкеров подходит катер Корпуса стражей иранской революции. Иран отверг обвинения США, подчеркнув, что он несет ответственность за безопасность судов в Ормузском проливе.
Кадр из видеозаписи, опуликованной американскими военными
После предполагаемого нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе американские военные опубликовали видеозапись, компрометирующую Иран. На этом видео запечатлено, как к танкеру Kokuta Courageous подходит катер Корпуса стражей иранской революции (КСИР), и люди с этого катера удаляют неразорвавшуюся магнитную мину с корпуса танкера, заявило американское центральное командование Centcom в четверг, 13 июня.
На видеозаписи видны люди, которые возятся на стенке корпуса нефтеналивного танкера и, судя по всему, что-то убирают оттуда. После этого катер снова отходит от танкера. По заключению Centcom, в Оманском заливе совершено нападение с применением магнитных мин. В заявлении командования отмечается, что мировое сообщество не заинтересовано в новом конфликте на Ближнем Востоке, однако США будут защищать свои интересы.
Японский оператор танкера Kokuka Courageous опроверг информацию о том, что его судно подверглось торпедному удару. Команда судна еще до взрыва видела "летящие объекты", заявил президент японской компании Kokuka Sangyo на пресс-конференции в Токио 14 июня. Он отметил, что команда танкера уже вернулась обратно на судно.
Между тем Иран отверг обвинения, выдвинутые против него США, подчеркнув, что он видит свою задачу в том, чтобы обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе. "Наша задача заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность в проливе, и мы при первой возможности спасли команды танкеров, подвергшихся нападению", - заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави в интервью государственному радио. Он заявил, что обвинения США в том, что Иран якобы причастен к нападению на танкеры в Оманском заливе, вызывают беспокойство.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом на основе информации от спецслужб, а также о типе примененного оружия и изощренном характере нападения полагает, что за нападениями на два танкера в Оманском заливе стоит Иран.
Оманский залив связан с Персидским заливом через Ормузский пролив, который играет весьма важную роль в транспортировке нефти. Почти пятая часть всей транспортируемой в мире нефти проходит через Ормузский пролив. Иран неоднократно угрожал закрыть пролив в том случае, если он лишится возможности продавать свою нефть из-за американских санкций.
5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
США вышли из соглашения по Ирану
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Иран соблюдал условия сделки
До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Какие санкции вступили в силу
После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
ЕС сожалеет о новых санкциях США
Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Иран намерен продолжать торговлю нефтью
Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Угрозы Тегерана на фоне санкций США
Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.
Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.