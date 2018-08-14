 США опровергают свою роль в турецком экономическом кризисе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.08.2018

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Мир

США опровергают свою роль в турецком экономическом кризисе

Президент Турции пригрозил Вашингтону запретом на ввоз электроники из США. Белый дом готов придерживаться жесткого курса в отношениях с Анкарой.

Флаги США и Турции на боксерских перчатках

США утверждают, что не несут ответственности за финансовые сложности Турции, где произошло обрушение курса национальной валюты. С соответствующим заявлением выступила во вторник, 14 августа, официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Экономические сложности начались не после того, как мы 1 августа этого года ввели санкции против двух физических лиц", - подчеркнула она, говоря о штрафных мерах против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля.

Решение Вашингтона ввести санкции против них было связано с отказом Турции освободить пастора Эндрю Брансона, который удерживается под домашним арестом и не может покинуть страну.

Вашингтон - за жесткий курс

Контекст

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В Турции на госпредприятиях перед наймом сотрудника проводят "проверку безопасности". Если человек ее не проходит, работу он не получает. Таких людей в Турции все больше. (25.07.2018)

Между тем представитель Белого дома заявил Reuters 14 августа, что в деле Брансона нет подвижек. Собеседник агентства подчеркнул, что если в ближайшие дни или на следующей неделе их не наметится, Вашингтон может принять дальнейшие меры экономического характера: "Администрация продолжает придерживаться жесткой позиции по данному вопросу".

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в тот же день заявил, что Анкара введет запрет на ввоз электроники из США в ответ на санкции и повышение Вашингтоном пошлин на импорт турецких стали и алюминия. "Если у них есть смартфоны IPhone, то у нас будет Samsung", - подчеркнул он.

Дело пастора Эндрю Брансона

В конце июля 50-летний евангелический пастор Брансон, заключенный в турецкую тюрьму в 2016 году, был выпущен судом в Измире из-под стражи под домашний арест. Вместе с тем суд запретил пастору покидать страну. Судебный процесс над ним начнется 12 октября. В вину Брансону ставится сотрудничество с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом и с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Пастору, который отвергает все обвинения, грозит 35 лет лишения свободы.

До своего ареста Эндрю Брансон более 20 лет жил с семьей в Измире на западном побережье Турции, он был настоятелем небольшой церкви.

Курс лиры обрушился на фоне заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий с 25 до 50 процентов. Национальная валюта Турции подешевела после этого на 14 процентов, а с начала года - более чем на 40 процентов.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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Вся власть в одних руках: Эрдоган празднует победу на выборах

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Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

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