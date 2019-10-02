 США объявили о введении штрафных пошлин на товары из Евросоюза | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2019

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Мир

США объявили о введении штрафных пошлин на товары из Евросоюза

Торговый конфликт между ЕС и США из-за субсидий для Boeing и Airbus обостряется. Вашингтон введет штрафные сборы на импортируемую из ЕС продукцию с 18 октября. Ранее такие меры одобрила ВТО.

Самолеты Boeing и Airbus на авиасалоне (фото из архива)

Самолеты Boeing и Airbus на авиасалоне (фото из архива)

Вашингтон введет разршенные штрафные пошлины на импортируемые из Евросоюза товары с 18 октября. Об этом в среду, 2 октября, заявил уполномоченный администрации США по торговле Роберт Лайтхайзер.

В то же время, он подчеркнул, что ожидает начала переговоров с Брюсселем для разрешения конфликта. Ранее в тот же день, 2 октября, Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила американским властям вводить штрафные сборы на европейскую продукцию. Как отметили в ВТО, пошлины могут достигать 100 процентов, а общая сумма облагаемых ими товаров составит 7,5 млрд долларов ежегодно. 

Контекст

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На деле власти США решили пока ограничиться дополнительными 10-процентными сборами на ввоз самолетов гражданской авиации из ЕС. Кроме того, будут введены штрафные пошлины на ряд сельскохозяйственных и других товаров в размере 25 процентов. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём предупреждала после решения ВТО, что если США действительно введут пошлины, то у Брюсселя не останется иного выбора, кроме как ответить тем же.

Спор вокруг субсидий

Подоплекой такого решения является многолетний спор вокруг субсидий европейскому авиастроителю Airbus от Евросоюза и его американскому конкуренту Boeing - от США. Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от Вашингтона и Airbus - от Брюсселя, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, а в апреле 2019 года опубликовала окончательный отчет по спору вокруг концерна Boeing, признав, что субсидии США нарушили принцип честной конкуренции с Airbus и нанесли ему значительный ущерб.

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