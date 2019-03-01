 США объединяют посольство и консульство в Иерусалиме | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.03.2019

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Мир

США объединяют посольство и консульство в Иерусалиме

США официально создают единую дипломатическую миссию в Иерусалиме. Помпео ранее заявлял, что в рамках посольства будет открыт новый отдел по палестинским вопросам.

Посольство США в Иерусалиме, которое было официально открыто 14 мая 2018 года

Посольство США в Иерусалиме, которое было официально открыто 14 мая 2018 года

Соединенные Штаты в понедельник, 4 марта, объединят в единое ведомство свое генеральное консульство, обслуживающее палестинцев, со своим новым посольством в Иерусалиме. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление Госдепартамента США. "Будет создана единая дипломатическая миссия", - указано в документе.

Контекст

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В Кремле озабочены решением США признать Иерусалим столицей Израиля, хотя Москва сделала такой же шаг еще в апреле. В чем разница и что Россия может предложить для урегулирования на Ближнем Востоке. (12.12.2017)

Заявить о солидарности с Израилем - нет проблем. Но Трампу не стоит одним ударом разрушать все принципы политики США на Ближнем Востоке, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (24.01.2017)

В том же сообщении заверяется, что это решение не означает смену внешнеполитического курса Вашингтона. Соединенные Штаты не занимают определенную позицию в вопросе по границам в случае создания палестинского государства. В Белом доме считают, что этот вопрос должны решить сами участники переговоров.

Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства. Официальное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось в мае 2018 года. В октябре того же года госсекретарь США Майкл Помпео объявил о планах Вашингтона объединить два ведомства и создать в посольстве в Иерусалиме новый отдел по палестинским вопросам.

По итогам Шестидневной войны 1967 года Израиль получил контроль над Восточным Иерусалимом и объявил уже объединенный город своей столицей. Это решение не было признано Советом Безопасности ООН, который уже почти 50 лет призывает Израиль вернуть суверенитет над Восточным Иерусалимом палестинцам, считающим его столицей своего будущего государства.

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