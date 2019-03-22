 США обеспокоены состоянием здоровья осужденного в РФ украинца Павла Гриба | Новости из Германии о России | DW | 24.03.2019

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Россия

США обеспокоены состоянием здоровья осужденного в РФ украинца Павла Гриба

Украинский студент Павел Гриб приговорен в России к шести годам колонии. Вашингтон осудил это решение. Отец Павла заявил, что с учетом состояния здоровья юноши, это фактически - "смертный приговор".

Павел Гриб на слушании его дела в суде (фото из архива)

Павел Гриб на слушании его дела в суде (фото из архива)

США обеспокоены состоянием здоровья гражданина Украины Павла Гриба, приговоренного Северо-Кавказским окружным военным судом РФ к шести годам заключения в колонии общего режима. Об этом в субботу, 23 марта, написал в Twitter заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

"Мы осуждаем вынесенный в России вердикт и шестилетний срок приговора украинцу Павлу Грибу", - подчеркнул представитель Госдепартамента. По его словам, 20-летний украинский студент подвергся преследованию "в связи с противодействием российской агрессии в отношении Украины".

"Мы обеспокоены состоянием его здоровья", - добавил Палладино. По словам адвокатов Гриба, с момента его задержания самочувствие молодого человека постоянно ухудшалось. У него нарушена функция свертываемости крови и имеются проблемы с печенью. По мнению отца заключенного, Игоря Гриба, шесть лет колонии - "по факту это смертный приговор для Павла".

Как подчеркивают в американском внешнеполитическом ведомстве, "Россия должна незамедлительно вернуть его в Украину и освободить от отбытия наказания".

Обеспечить доступ к медобслуживанию

Ранее пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич призвала обеспечить украинцу доступ к специальному медицинскому обслуживанию, в котором он нуждается.

Контекст

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Северо-Кавказский окружной военный суд РФ 22 марта признал Павла Гриба виновным в том, что он якобы подговаривал сочинскую школьницу устроить теракт на выпускном вечере, и приговорил его к 6 годам заключения в колонии общего режима.

Дело Павла Гриба

В августе 2017 года 19-летний Павел Гриб отправился в белорусский город Гомель на встречу с девушкой, с которой он познакомился в соцсетях. 28 августа отец Павла, Игорь Гриб, являвшийся в то время членом общественного совета Госпогранслужбы Украины, сообщил о том, что его сын был задержан в Беларуси российскими властями.

Позже выяснилось, что Павел находится в СИЗО в Краснодаре, а против него возбуждено дело о подстрекательстве к теракту.

Украинским врачам до сих пор было отказано в возможности провести его осмотр. Непосредственно после оглашения вердикта суда Павел Гриб объявил голодовку.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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