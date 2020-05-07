 США обвиняют Россию в переброске истребителей в Ливию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.05.2020

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Мир

США обвиняют Россию в переброске истребителей в Ливию

По данным американских военных, для поддержки наемников Россия направила в Ливию несколько современных истребителей МиГ-29. Генерал Таунсенд заявил, что теперь отрицать участие Москвы в ливийском конфликте бесполезно.

Российские истребители МиГ-29 на авиабазе в Ливии (фото военного командования США)

Российские истребители МиГ-29 на авиабазе в Ливии (фото военного командования США)

Некоторое время назад Россия направила в Ливию истребители, чтобы поддержать российских наемников, сражающихся за генерала Халифу Хафтара против международно признанного ливийского правительства, утверждает Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM), базирующееся в немецком Штутгарте. В заявлении, опубликованном во вторник, 26 мая, говорится, что первую остановку после вылета из России военные истребители сделали в Сирии, где они "были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение" до прибытия в Ливию.

Американские военные не уточнили, когда именно военные самолеты прибыли в Ливию, отметив лишь, что это было "совсем недавно". На опубликованных AFRICOM фотографиях ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанные 19 мая, видны несколько машин МиГ-29. В пресс-релизе подчеркивается, что ни "Ливийская национальная армия" Хафтара, ни частные военные компании не могут вооружать, обслуживать и содержать подобные истребители четвертого поколения.

"Россия явно пытается склонить чашу весов в Ливии в свою пользу ", - заявил командующий AFRICOM генерал Стивен Таунсенд, подчеркнув, что Москва долгое время отрицала, что "в полной мере участвует в ливийском конфликте". Теперь, по его словам, отрицать это бесполезно.

По мнению американского командования, самолеты призваны оказать поддержку группам наемников в Ливии, таким как ЧВК Вагнера.

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    Автор: Андрей Гурков


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