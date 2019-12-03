США обвиняют двух россиян в попытке обойти санкции

Министерство юстиции США обвинили двух россиян и их американских и итальянских подельников в попытке обойти санкции на поставки оборудования в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованномво вторник, 3 декабря, на сайте ведомства. Под обвинение попали владелец российской компании KS Engineering Олег Никитин и сотрудник этой компании Антон Черемухин. Они пыталась приобрести в США турбину Vectra 40G, предназначенную для глубоководного бурения в Арктике, за 17,3 миллиона долларов.

Покупка должна была быть совершена при посредничестве итальянской компании GVA и американской компании World Mining and Oil Supply (WMO). Никитин и сотрудники американской и итальянской компании были задержаны при совершении сделки, о судьбе Черемухина не сообщается. Россиянам грозит тюремный срок до 20 лет.

"Обвиняемые пытались обмануть Соединенные Штаты, уклоняясь от санкций, введенных в том числе для того, чтобы американские товары не попали в руки некоторых опаснейших людей в мире", - прокомментировал ситуацию представитель стороны обвинения Бобби Л. Кристин. "Мы будем продолжать преследовать по всей строгости закона тех, кто угрожает нашей национальной безопасности", - добавил он.

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